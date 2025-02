FDP-Sonderparteitag

In Umfragen liegt die FDP aktuell bei rund vier Prozent. (IMAGO / Revierfoto)

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki eröffnet den Bundesparteitag, der rund vier Stunden dauern soll. Anschließend ist eine Rede von Parteichef Lindner geplant. Das Schlusswort spricht der designierte Generalsekretär Buschmann.

In dem Wahlaufruf wird die Bundestagswahl am 23. Februar als Richtungsentscheidung bezeichnet. Man sei bereit, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen, heißt es in dem Entwurf. Als Ziel geben die Freien Demokraten die Bildung einer schwarz-gelben Koalition aus. Ein Bündnis mit den Grünen schließen sie aus.

Der Wunschpartner CDU/CSU geht derzeit auf Distanz zur FDP. Unions-Kanzlerkandidat Merz hatte Stimmen für die FDP als "verlorene Stimmen" bezeichnet. Nach dem Aus der Ampel-Koalition sehen Umfragen die FDP bei vier Prozent. Damit würde die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und nicht in den Bundestag einziehen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.