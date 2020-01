Ein rechteckiger, sakral wirkender Raum im Logenhaus zu Köln, ein Saal in ost-westlicher Ausrichtung. Hohe Decken, keine Fenster, Stuhlreihen an den Längsseiten. Und die Stirnseiten – jeweils im Osten und im Westen, werden von abgestuften Podesten und Pulten beherrscht.

"In diesem Tempelraum finden unsere Rituale statt. Das sind, so kann man sagen, spirituelle Erfahrungsmomente, mit Symbolen konfrontiert," so Hans-Hermann Höhmann, "das Ritual besteht im Wesentlichen aus Wechselgesprächen: Im Osten sitzt der Meister vom Stuhl und leitet die Loge, im Westen sitzen die beiden Aufseher, die drei führen Wechselgespräche, so performative Gespräche."

Aktives Handeln steht im Zentrum

"Ein Hinterzimmer in einer Kneipe kann ein Tempel sein, und es wird erst durch das, was Menschen darin symbolisch betreiben, zu etwas anderem. Und wenn wir damit aufhören, ist es wieder etwas anderes," gibt Klaus-Jürgen Grün zu bedenken, Professor der Philosophie, Freimaurer der Loge "Zur Einigkeit" in Frankfurt am Main: "Also die Gewöhnung daran, dass wir die Worte nicht mit den Dingen verwechseln und dass wir nicht irgendwelchen Dingen durch die Worte etwas Besonderes zuschreiben, das hat mit Freimaurerei zu tun und scheint mir eine ganz wichtige Übung in der gegenwärtigen Welt zu sein."

Es gehe um performative Akte, so der Professor. Indem ein Mensch handelt – auch wenn es nur symbolhaftes Handeln ist - verändert er sich und die Welt. Vergleichbar mit einer Hochzeit: Indem ein Mensch "Ja" sagt und sich einem Ritual unterzieht, wechselt er den Status: von ledig in verheiratet.

"So ist das, ja. Jedes Ritual ist ein performativer Akt. Wir haben Rituale in der Kirche, in jeder religiösen Gemeinschaft. Jedes Ritual in der Freimaurerei ist dazu da, uns daran zu erinnern: Wir tun so, als ob es so wäre - und schaffen damit eine gewandelte Vorstellung von Bedeutungen."

In der NS-Zeit wurden auch Freimaurer verfolgt

Und was machen sie nun wirklich, die Freimaurer?

"Meine Brüder, wir erheben uns."

Freimaurer galten und gelten seit den Anfängen als Geheimniskrämer, als Geheimbündler – bald auch als gefährliche Verschwörer.

"Freimauer haben genau wie die Juden als Organisation der Juden, in der dumme arische Gimpel eingefangen wurden, mit Brimborium ..."

1943 - Heinrich Himmler, Reichsführer SS, Polizeichef, Reichsinnenminister.

"...und in Wirklichkeit in einem hohen politischen Zweck den November 1918 geplant, betrieben, vorausgesagt und durchgeführt, genau wie die Juden, genau wie die Kommunisten."

Die Freimaurer waren angeblich verantwortlich für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Eine Verschwörung. Sie seien der deutschen Armee in den Rücken gefallen. So wie die Kommunisten.

"Also, es war für die Nazis immer klar: Juden und Freimaurer, die stecken unter einer Decke, und da konnten sie auch auf alte, christlich-katholische Überzeugungen zurückgreifen."

Michael Blume betont, dass die Verfolgung der Freimaurer im Nationalsozialismus ein anderes Niveau hatte als die von Juden, Sinti oder Roma (privat)

Michael Blume, Religionswissenschaftler, Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus.

Alte Vorurteile treffen auf neue

Auch heute noch müssen Freimaurer mit Anfeindungen oder Angriffen rechnen: Im Frühjahr 2019 haben sogenannte "Gelbwesten" in Frankreich eine Freimaurerloge gestürmt und das Inventar zertrümmert. In Iserlohn haben Unbekannte das Logenhaus mit Hakenkreuzen beschmiert.

"Ich sag ja immer gerne, wenn die Rotarier eine Reibekuchenbude machen auf dem Weihnachtsmarkt, dann gehen die Leute hin und essen gerne."

Hans-Hermann Höhmann.

"Wenn die Freimaurer das tun, dann sagen die Leute: Ach, Freimaurer! Wer weiß, was die da reinbacken."

Typische Utensilien des Rituals in einem Freimaurer-Tempel (Picture Alliance / dpa / Arno Burgi)

Klaus-Jürgen Grün gewährt einen Einblick in die Dunkle Kammer. Hier im Frankfurter Logenhaus, unweit des Bahnhofs. Wirklich eine Kammer - mit dunklen Vorhängen. Wer in die Loge aufgenommen wird, erlebt in dieser Düsternis seinen persönlichen Initiationsritus.

"Er wird abgetrennt von der Gemeinschaft. Und dann erlebt er sich dort in einer Weise mal ganz alleine mit sich selber."

Winkelmaß, Zirkel und Licht

24. Juni 1717. In England bilden die Logen die erste Freimaurergroßloge. Die Wurzeln der Freimaurer reichen aber noch tiefer. Schon in den Jahrhunderten zuvor bilden die Steinmetze Bruderschaften, um sich gegenseitig zu schützen und zu unterstützen. Und zur Weitergabe handwerklicher Kenntnisse. Damals gab es, anders als in den Jahren danach, anders auch als heute, keine Vorbehalte seitens der katholischen Kirche. Im Gegenteil: In den Anfängen pflegten die organisierten Maurer eine enge Verbindung etwa mit den Benediktinern. Ihr Maurer-Wissen überlieferten sie mündlich, da kaum jemand lesen und schreiben konnte. Oder mithilfe von Symbolen und Erkennungszeichen. Die gängigsten finden sich heute in jedem gut sortierten Baumarkt:

Das Winkelmaß. Es steht dafür, ein aufrechtes Leben zu führen, für Werte wie Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Auch für Regeln und Ordnung.

Der Zirkel. Er steht für den Kreislauf des Lebens, aber auch für Unendlichkeit und Unsterblichkeit der Gemeinschaft. Und für den inneren Kreis, den inneren persönlichen Freiraum des Menschen.

Das Licht. Symbolisiert Wissen, Erkenntnis, Weisheit und Wärme.

Die Freimaurer legen großen Wert auf ihre Symbole (Deutschlandradio / Wolfgang Meyer)

"Es gibt zwei Richtungen in der Freimaurerei"

"Meine Brüder, wir erheben uns. Da ich mich durch die freie Wahl meiner Brüder im Osten befinde, mithin die rechte Zeit ist, unsere Arbeiten zu beginnen, so eröffne ich diese gerechte und vollkommene Loge nach den alten Gebräuchen der Freimaurerei!"

Einige der Erkennungszeichen, vor allem aber die meisten Rituale waren und sind nur Freimaurern zugänglich.

"Man muss natürlich sehen, dass die Freimaurerei als solche keinen einheitlichen Block gebildet hat."

Matthias Pöhlmann, Sekten- und Weltanschauungsberater der evangelischen Kirche.

"Es gibt unterschiedliche Lehrarten, Lehrsysteme, und man kann vielleicht grob sagen: Es gibt zwei Richtungen, auch heute noch in der Freimaurerei: Eine Richtung, die sehr stark sich der Humanität verpflichtet sieht, dem Erbe der Aufklärung - auf der anderen Seite eine Richtung, die die Freimaurerei stärker als Mysterien-Bund begreift."

"Die Esoterik geht davon aus, dass der Weltenschöpfer, der große Baumeister vor aller biblischen Offenbarung geheime Zeichen versteckt hat, Zahlen etwa, die man entschlüsseln kann. Dafür sind die esoterischen Bündnisse da."

Professor Höhmann.

"Wir sind dieser Auffassung nicht. Für uns muss man sich das Vernünftige erarbeiten. Durch klares Denken, durch das Gespräch miteinander - nach Lessing: Nichts geht über das Laut-Denken mit einem Freunde."

Vom Lehrling zum Meister

Erkenne Dich selbst!

"Wir wollen uns aus unseren eigenen Vorurteilen herausdenken. Dazu versuchen wir, eine gewisse Gesprächskultur zu entwickeln, sage ich immer gerne."

Wer aufgenommen werden will in einer Loge, ist der Suchende. Wird er aufgenommen, durchläuft der Freimaurer drei Grade:

Schau in Dich hinein! Das ist dann die Aufgabe des "Lehrlings". Wer bist Du? Sollen sich die frisch Aufgenommenen fragen.

Schau um Dich! Dies wird von jenen erwartet, die die nächste Stufe erreichen, die sich zum "Gesellen" entwickelt haben.

Schau über Dich hinaus! Ist am Ende das Ziel des "Meisters".

Die Aufklärung befeuert das Freimaurertum

Die große Zeit der Logen ist nicht zufällig das 18. und frühe 19. Jahrhundert gewesen, die große Zeit der Aufklärung, die Zeit des neuen Rationalismus. Mit der Aufklärung stürzt, was Jahrhunderte gehalten hatte: die Welt- und Gesellschaftsordnung. Das ist damals tatsächlich die Sprengkraft auch des Freimaurerdenkens.

"In der Aufklärung wird sich das intellektuelle Bewusstsein bewusst, dass das Bewusstsein, dass ein Fürst Fürst ist, nicht beim Fürsten liegt, sondern bei den Untertanen. Wenn die Untertanen nicht mehr glauben, dass der Fürst Fürst ist, dann ist er bald auch keiner mehr."

Klaus-Jürgen Grün, Frankfurt.

Klaus-Jürgen Grün ist Philosoph und Freimaurer (Privat / CAES der Frankfurt University of Applied Sciences)

"Diese Wandlung der Bedeutung, wer die tragende Kraft des Fortschritts ist, ist ein Entwicklungsschub der Aufklärung und ein Fundament der Entstehung der Freimaurerei. In der Freimaurerloge kommen Männer zusammen, die verschiedenen Ständen angehören, die wären sich in der früheren Gesellschaft normalerweise niemals begegnet."

"Unsere Gesellschaft braucht Kitt"

Zu den Säulen der Freimaurerei gehört auch die Geselligkeit. Logen veranstalten bunte Abende in ihren Logenhäusern – die Mitglieder der Männer- und Frauenlogen sitzen dann gemeinsam im festlichen Bankettsaal, auch mit externen Gästen und - wie in diesem Fall - mit Programm: Whisky-Verkostung mit Dudelsackmusik. Hans-Hermann Höhmann:

"Wir sind dazu da, Menschen zusammenzuführen. Wir sind ein Stück Kitt, der Menschen verbindet. Unsere Gesellschaft braucht Kitt, braucht die Offenheit der Menschen füreinander und braucht die Absage an die schrillen Töne von Rassismus, von Fundamentalismus und dergleichen. Die wird man in der Freimaurerei nicht finden."

Eine weitere Säule: der Einsatz für karitative Zwecke. Klaus-Jürgen Grün:

"Die Freimaurerei hat dort ihre Stärke, wo sie sich nicht mit einer bestimmten Ethik und einer bestimmten Moral für identisch erklärt, sondern die Menschen daran gewöhnt: Wir müssen selbst verantworten, was wir tun. Das ist das Spannende."

Christentum und Freimaurerei

Nicht nur weltliche Herrscher, auch die katholische Kirche hat immer wieder Anstoß genommen an diesen Menschen, die danach streben, ihrer eigenen Verantwortung zu folgen. Papst Clemens XII. hat bereits kurz nach der Gründung der ersten Großloge - im Jahr 1717 in London - die Mitgliedschaft verboten. Noch heute ist es aus kirchlicher Perspektive unvereinbar, ein Freimaurer zu sein und ein Katholik. Hans-Hermann Höhmann:

"Na ja, ich denke, es ist eine Frage der Konkurrenz, ganz einfach. Die Freimaurerei schließt die Zugehörigkeit zur Kirche nicht aus, aber bis zu einem gewissen Grade verwandelt sie doch die Menschen. Und wer als Christ Freimaurer ist, wird ein anderer Christ sein, als er vielleicht in einem etwas dogmatischen Umfeld geblieben wäre. Und das ist natürlich eine Konkurrenzsituation. Der einzelne Freimaurer hat das Recht auf seine eigene Überzeugung, aber von ihm wird nicht verlangt, dass er relativistisch ist in seinen eigenen religiösen Glaubenssetzungen. Er kann ein wirklich praktizierender und gläubiger Christ sein und gleichzeitig ein Freimaurer, wenn er ein offener Mensch ist und auch mit anderen Menschen kommunizieren möchte. Denn eins will Freimaurerei auf alle Fälle sein – das hat Lessing schon dargelegt: Freimaurerei will eine Institution des Brückenbaus sein!"

Gotthold Ephraim Lessing war einer der bedeutendsten Vertreter der Aufklärung in Deutschland - und offen für die Ideen der Freimaurer. (picture alliance / dpa )

Alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind Brüder. Alle Menschen müssen frei sein. Lessing hat in seinen religionsphilosophischen Schriften ein "Christentum der Vernunft" propagiert. Und die orthodoxe "Buchstabenhörigkeit" abgelehnt. Weltoffenheit und Toleranz, dazu die Grundsätze des humanistischen Denkens, das Festhalten an der Würde des Menschen – das sind die Bausteine der modernen Freimaurerei.

Vorbild statt Abbild

Ein Ansatz, der in unsere Tage passt? Hans-Hermann Höhmann:

"Wir können beobachten, dass das Interesse an Freimaurerei bei jungen Leuten zunimmt; offensichtlich, weil ein Teil doch das Gefühl haben, hier etwas zu finden, was sie suchen."

Selbstverantwortlichkeit. Erkenne Dich selbst. Zweifel sind erwünscht. Steckt hinter diesen Begriffen nicht auch wieder eine Ideologie? Klaus-Jürgen Grün:

"Die Freimaurerei ist vergleichbar mit einem Kunstwerk im Museum. Sie haben das Erlebnis, da ist etwas, was Sie verändert. Sie wollen das weiter auf sich wirken lassen. Aber sobald jetzt jemand sagt, 'Ohne das geht es nicht mehr', oder Ihnen sogar definiert, was die einzige Art Kunst zu sein bedeute, dann hört es auf, Kunst zu sein."

"So schließe ich diese gerechte und vollkommene Lehrlingsloge in Ehrfurcht vor dem großen Baumeister der Welten durch die uns heilige Zahl."

Dieser Beitrag ist in seiner Langfassung als Feature erstmals am 09.10.2019 in der Reihe "Aus Religion und Gesellschaft" erschienen.