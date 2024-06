Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Auf der Friedenskonferenz am 15. und 16. Juni 2024 in der Schweiz suchen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nach Lösungsansätzen. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Trutschel)

Am 24. Februar 2022 überfielen russische Truppen die Ukraine. Seitdem herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Aktuell stehen mehrere Gebiete im Südosten der Ukraine unter russischer Besatzung und Putins Armee greift weiterhin Städte und die Energieinfrastruktur an. Der Krieg ist zu einem Stellungs- und Abnutzungskrieg geworden, dessen Frontverlauf sich seit 2023 kaum verändert hat. Obwohl ein Kriegsende nicht in Sicht ist, wird bereits über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen. Eine Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock in der Schweiz soll nun am 15. und 16. Juni 2024 den Weg zu einem dauerhaften Frieden ebnen. Rund 90 Staaten haben ihre Teilnahme zugesagt. Russland ist aber nicht dabei.

In der Schweiz wird es nicht um ein Friedensabkommen gehen. Das Ziel ist viel bescheidener. Die Ukraine möchte so viele Länder wie möglich für sich gewinnen. Vor allem Länder des sogenannten globalen Südens, die bisher offiziell neutral sind. Die Ukraine hofft daher auf die Teilnahme von Regierungen aus Afrika, Asien, aus Mittel- und Südamerika. Das soll den internationalen Druck auf Russland erhöhen – und so die Grundlage schaffen für eine spätere Konferenz, an der dann auch Russland teilnehmen soll.

Der Friedensgipfel soll dazu beitragen, „einer gerechten Beendigung dieses Krieges“ näher zu kommen, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie

Wir haben nie nur auf Waffengewalt gesetzt, sondern immer auch auf Diplomatie. Aber Wladimir Putin hat alle diplomatischen Lösungen verworfen, indem er einen groß angelegten Krieg begonnen hat. Wir brauchen die Einheit der Welt, um uns dem entgegenzustellen. Wolodymyr Selenskyj am 06.06.2024

Ursprünglich sollte Selenskyjs Zehn-Punkte-Plan die Grundlage der Friedensgespräche bilden. Die Kernforderungen: Die russische Armee soll sich vollständig aus der Ukraine zurückziehen, auch von der Halbinsel Krim. Russland soll Reparationen an die Ukraine zahlen und für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Da die Ukraine nur von ihren engsten Verbündeten in diesen Forderungen unterstützt wird, erklärten die Initiatoren der Konferenz, sich auf die weniger umstrittenen Punkte der ukrainischen Friedensformel konzentrieren zu wollen.

Voraussichtliche Themen sind die nukleare Sicherheit vor dem Hintergrund, dass Russland das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja nach wie vor in seiner Gewalt hat. Zudem soll über den Austausch von Kriegsgefangenen und die Rückkehr illegal deportierter Kinder gesprochen werden - sowie über die Sicherung der Welternährung durch ukrainische Getreideexporte.

Die Schweiz hat der Ukraine gegenüber eine Art wohlwollende Neutralität eingenommen und organisiert die Konferenz, weil sie von der Ukraine darum gebeten wurde.

Die Schweiz trägt die internationalen Sanktionen gegen Russland mit, leistet humanitäre Hilfe, nimmt Schutzsuchende auf und will den Wiederaufbau der Ukraine mit fünf Milliarden Franken (rund 5,1 Milliarden Euro) vorantreiben. Aber sie bietet keine militärische Unterstützung in Form von Waffen oder Munition.

Eingeladen wurden mehr als 160 Staats- und Regierungschefs. Rund 90 Länder haben bislang zugesagt, darunter Indien, die USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Spanien, Polen, Moldawien, Irland, Island, Österreich, die Tschechische Republik, Finnland, Lettland, Schweden, Kroatien, Singapur, Luxemburg, Kap Verde und Japan.

Deutschland wird von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten, Frankenreich von Präsident Emmanuel Macron. Auch Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat sich angekündet. Für die USA wird jedoch nicht Joe Biden anreisen, sondern US-Vizepräsidentin Kamala Harris.

Russland ist nicht eingeladen worden. Selenskyj begründet diese Entscheidung mit der Unzuverlässigkeit bei vergangenen Verhandlungen und warf Russland Wortbruch vor. „Diesen Friedensprozess nun soll Moskau nicht blockieren können“, sagte er.

Bereits im Frühjahr 2022 hatten Friedensgespräche stattgefunden, doch sie scheiterten vor allem an Russland, wie Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik betont. „Russland hat diese Verhandlungen nie ernst gemeint, von Beginn an nicht. Und es hat sie am Ende scheitern lassen, weil es eben von seinen Maximalforderungen zu keinem Moment abgerückt ist.“

China wird ebenfalls nicht bei der Schweizer Konferenz vertreten sein. Viele westliche Politiker hatten im Vorfeld die Hoffnung geäußert, Peking werde Druck auf seinen Verbündeten Russland ausüben, den Krieg zu beenden. Eine Teilnahme an der Konferenz wäre dafür ein Hinweis gewesen.

Die Friedenskonferenz sorgte im Vorfeld in Russland für Unruhe. Das kremlnahe Fernsehen berichtete ausführlich über die Absagen eingeladener Staatschefs, ein Kreml-Propagandist bezeichnete die Veranstaltung als „Ball der Satanisten“. Russlands Präsident Putin betonte gegenüber Journalisten, dass er, selbst wenn er eingeladen worden wäre, nicht teilgenommen hätte.

Zugleich versuchte Russland, andere Länder mit falschen Behauptungen von der Teilnahme an der Konferenz abzubringen. Russland propagierte, Selenskyjs Amtszeit sei abgelaufen und er sei daher nicht mehr rechtmäßiger Präsident der Ukraine. Darüber hinaus behauptete Putin, Russland und die Ukraine hätten sich schon im Frühling 2022 auf ein Friedensabkommen geeinigt. In der Öffentlichkeit hält sich hartnäckig die Behauptung, dass Russland zu einem Waffenstillstand bereit gewesen sei und die Ukraine sich geweigert habe.

Möglicherweise kann die Ukraine in manchen Punkten auf die Solidarität vieler Länder hoffen, was wiederum den Druck auf Russland erhöhen würde. Die Sicherung der Welternährung könnte so ein Punkt sein. Russland blockierte zeitweise komplett die ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer. Das stieß gerade bei den ärmeren Ländern im Süden auf wenig Verständnis. Wenn sich hier hundert Staaten oder mehr für freie Schifffahrt aussprechen würden – und damit Russlands Vorgehen verurteilen – könnte das durchaus Gewicht haben. Auch beim Thema nukleare Sicherheit dürfte vielen Staaten daran gelegen sein, eine gemeinsame Haltung gegenüber Russland zu entwickeln.

Die Konferenz in der Schweiz sei noch keine Verhandlung über ein Ende des Krieges, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei der internationalen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin, die wenige Tage vor den Friedensgesprächen stattfand. Bevor man mit Putin in Verhandlungen treten könne, müsse er beweisen, dass er den Krieg ernsthaft beenden wolle, so Scholz. "Doch vielleicht kann ein Weg aufgezeigt werden, wie ein Einstieg in einen Prozess gelingen könnte, bei dem eines Tages auch Russland mit am Tisch sitzt – wenn die Zeit dafür reif ist."

rey