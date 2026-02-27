Befragung in Ausschuss

Der ehemalige US-Präsident Clinton (Archiv, aufgenommen 21.08.24) (J. Scott Applewhite / AP / dpa / J. Scott Applewhite)

Er habe "nichts ‌gesehen, was ⁠mich hätte stutzig ⁠machen müssen", sagte Clinton in einer vorbereiteten Erklärung vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses. Er wäre niemals in Epsteins Flugzeug gestiegen, hätte er von dessen mutmaßlichem Sexhandel mit Minderjährigen gewusst. "Ich habe nichts gesehen, und ich habe nichts Falsches getan", erklärte der Demokrat weiter. Seine Bekanntschaft mit Epstein, der 2019 gestorben war, sei nur kurz gewesen und habe geendet, Jahre bevor dessen Verbrechen ans Licht gekommen seien.

Clintons reiste mehrfach mit Epsteins Flugzeug

Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste.

Am Donnerstag war bereits seine Ehefrau und frühere Außenministerin Hillary Clinton befragt worden.

Die Anhörung findet in einem Kulturzentrum in Chappaqua im Bundesstaat New York statt, dem Wohnort der Clintons und wird per Video aufgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.