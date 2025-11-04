Vereinigte Staaten
Früherer US-Vizepräsident Cheney im Alter von 84 Jahren gestorben

Der frühere US-Vizepräsident Cheney ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte ein Sprecher seiner Familie mit. Der Republikaner war während der Präsidentschaft von George W. Bush von 2001 bis 2009 im Amt. Unter dessen Vater George Bush senior war er von 1989 bis 1993 Verteidigungsminister.

    Der US-Vizepräsident Dick Cheney im Jahr 2002
    Cheney galt als einer der einflussreichsten Vize-Präsidenten in der Geschichte der USA. Er erhöhte die Bedeutung des Amtes, indem er ein nationales Sicherheitsteam zusammenstellte, das innerhalb der Regierung oft als eigenständiges Machtzentrum fungierte. Cheney gehörte zu den entschiedenen Befürwortern des Irakkriegs 2003.
    Vor der letzten Wahl kündigte er an, nicht für den Republikaner Trump, sondern für die Demokratin Harris zu stimmen. Zur Begründung erklärte er, dass es noch nie einen Menschen gegeben habe, der eine größere Bedrohung für die Republik darstelle als Donald Trump.
