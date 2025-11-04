Vereinigte Staaten

Der ehemalige US-Vizepräsident Dick Cheney ist gestorben. (IMAGO / Newscom World)

Cheney galt als einer der einflussreichsten Vize-Präsidenten in der Geschichte der USA. Er erhöhte die Bedeutung des Amtes, indem er ein nationales Sicherheitsteam zusammenstellte, das innerhalb der Regierung oft als eigenständiges Machtzentrum fungierte. Cheney gehörte zu den entschiedenen Befürwortern des Irakkriegs 2003.

Vor der letzten Wahl kündigte er an, nicht für den Republikaner Trump, sondern für die Demokratin Harris zu stimmen. Zur Begründung erklärte er, dass es noch nie einen Menschen gegeben habe, der eine größere Bedrohung für die Republik darstelle als Donald Trump.

