Führungskrise beim DFB Frauen-Initiative fordert außerordentlichen Bundestag

In der vergangenen Woche hat eine neunköpfige Frauengruppe bereits Reformen beim männlich geprägten DFB eingefordert. Nun legen sie in einem Brief nach, der DFB-Interimspräsident Rainer Koch direkt angreift. Zentrale Forderung: Mit Machtpolitik soll endlich Schluss sein.

Von Thomas Kistner

