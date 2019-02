Auch Programme der Gemeinschaft dürfen nicht mehr ohne Lizenz in Großbritannien verbreitet werden. Die Folge ist ein großer Kehraus in Großbritannien. Turner Broadcasting, NBC, Discovery und andere beantragen Sendelizenzen in Kontinentaleuropa oder verlegen ihre Sitze - vor allem nach Deutschland. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, die TV-Landschaft ändert sich grundsätzlich. @mediasres wird sich in einer Reihe ab Mitte Februar mit den Aspekten dieser Entwicklung beschäftigen.

DAZN beantragt deutsche Lizenz | Weitersenden trotz Brexit

Beitrag vom 13.02.2019



Ein möglicher harter Brexit ist auch für Medienunternehmen eine Herausforderung, denn mit dem Ausstieg aus der EU verlieren viele britische Sender ihre Lizenz für die EU-Mitgliedsstaaten. Der britische Streamingdienst DAZN hat deshalb eine Sendelizenz in Berlin beantragt - ein Beispiel, das Schule machen könnte.