Indien

G20-Gipfel einigt sich auf Abschlusserklärung

Beim G20-Gipfel in Neu Delhi haben sich die führenden Industrie- und Schwellenländer auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Indiens Premierminister Modi teilte mit, dass für die Text-Passage zum Krieg in der Ukraine ein Kompromiss gefunden wurde. In dem Entwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, wird der Krieg in der Ukraine nicht mehr - wie noch im Vorjahr - explizit verurteilt.

09.09.2023