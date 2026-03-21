Iran-Krieg

Die Flaggen der G7-Staaten und der EU (Symbolbild) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

In einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas heißt es, das iranische Regime müsse seine Angriffe sofort und bedingungslos einstellen. Man unterstütze das Recht der Länder, die zu Unrecht vom Iran oder von Stellvertretern des Irans angegriffen würden, ihr Territorium zu verteidigen und ihre Bürger zu schützen.

Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA. Die Europäische Union hat einen Beobachterstatus.

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Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.