Iran-Krieg
G7-Staaten fordern sofortige und bedingungslose Einstellung iranischer Angriffe

Die G7-Staaten haben den Iran aufgefordert, seine Angriffe auf ihre Verbündeten im Nahen Osten zu beenden.

    Die Flaggen der G7-Staaten und der EU im Hintergrund in einem Konferenzraum
    Die Flaggen der G7-Staaten und der EU (Symbolbild) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)
    In einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas heißt es, das iranische Regime müsse seine Angriffe sofort und bedingungslos einstellen. Man unterstütze das Recht der Länder, die zu Unrecht vom Iran oder von Stellvertretern des Irans angegriffen würden, ihr Territorium zu verteidigen und ihre Bürger zu schützen.
    Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA. Die Europäische Union hat einen Beobachterstatus.

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    Über die Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in unserem Nachrichten-Blog auf dem Laufenden.
    Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.