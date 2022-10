Energiepreise und Inflation

Die Bundesregierung hat eine Expertenkommission eingesetzt, die verschiedene Modelle für einen Gaspreisdeckel prüfen soll. (IMAGO / IlluPics / )

Die Bundesregierung will mit einem neuen schuldenfinanzierten „Abwehrschirm“ Verbraucher und Unternehmen wegen der stark steigenden Energiepreise stützen. Die ursprünglich geplante Gasumlage entfällt, stattdessen wird eine Strom- und Gaspreisbremse zur Entlastung von Privathaushalten und Unternehmen vorbereitet. Die Grundidee des Gaspreisdeckels ist, dass der Preis für einen Grundbedarf an Gas pro Haushalt festgelegt wird. Die Differenz zum tatsächlichen Marktpreis bekommen die Gasversorger vom Staat erstattet. Hierfür will die Ampel-Koalition 200 Milliarden Euro über neue Kredite finanzieren und zunächst in den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds fließen lassen.

Über den Deckel hinaus müssten die Haushalte weiterhin den vollen Gaspreis zahlen. Die Bundesregierung hat eine Expertenkommission eingesetzt, die verschiedene Modelle prüfen und Mitte Oktober Vorschläge machen soll. Auch der Strompreis für einen bestimmten Basisverbrauch soll gedeckelt werden - Details sind auch hier noch offen.

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, könnte sich laut Nachrichtenagentur AFP vorstellen, 5.000 Kilowattstunden als Grundsockel und 2.000 Kilowattstunden für jedes weitere Familienmitglied bei 13 Cent pro Kilowattstunde zu deckeln. Für einen durchschnittlichen Einfamilienhaushalt wird allgemein ein jährlicher Gasverbrauch von rund 20.000 Kilowattstunden angenommen. 13 Cent pro Kilowattstunde entspricht laut Dullien in etwa dem aktuellen Durchschnittspreis.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, spricht sich für einen Gaspreisdeckel aus, der pauschal 80 Prozent des Gasverbrauchs eines Haushalts abdeckt. Das würde sicherstellen, dass man zielgenau Menschen mit mittleren geringen Einkommen, die generell eine kleinere Wohnung haben, schnell und ausreichend entlaste, sagte Fratzscher dem Sender RTL.

Die CSU hat einen Gaspreisdeckel für drei Viertel des Privatverbrauchs vorgeschlagen. Im Gespräch ist auch ein Sockelbetrag von 80 Prozent des eigenen Vorjahresverbrauchs.

Die hohen Energiepreise sind derzeit der Haupttreiber für die steigende Inflation. Ein Gaspreisdeckel würde die Energiekosten reduzieren und die Inflation würde laut IMK-Direktor Sebastian Dullien sinken. Das wiederum stabilisiere die Inflationserwartungen, senke das Risiko einer Preis-Lohn-Spirale und beruhige Tarifkonflikte. Außerdem würden „zielgerichtet Haushalte mit Gasheizung entlastet“, meint Dullien.

Ähnlich äußerten sich die Verbraucherzentralen. Der Gaspreisdeckel könne ein gutes Instrument sein, wenn er schnell komme, unbürokratisch helfe und keine neuen Ungerechtigkeiten nach dem Prinzip Gießkanne hervorrufe, sagte die Chefin des Bundesverbands VZBV, Ramona Pop, der Deutschen Presse-Agentur. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sei die Lage extrem verwirrend, kritisierte Pop.

Es gibt allerdings auch Wirtschaftsforschungsinstitute, die davor warnen, dass eine Gaspreisbremse die ohnehin schon hohe Inflation weiter anfachen könnte, weil Konsumenten dann wieder mehr Geld ausgeben könnten.

Ein Gaspreisdeckel bedeutet enorme Kosten für die Staatskasse. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) möchte aber an der Schuldenbremse festhalten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte deshalb ein milliardenschweres Sondervermögen wie das für die Bundeswehr angeregt. Nun sollen die für das 200-Milliarden-Hilfspaket nötigen Kredite dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zufließen, der 2020 zur Bewältigung wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie eingerichtet worden war, zuletzt aber nicht mehr aktiv genutzt wurde. Dafür muss der Bundestag erneut eine Ausnahme der Schuldenbremse beschließen. Die Kredite werden dem laufenden Jahr zugerechnet, im kommenden Jahr soll sie die Schuldenbremse dann wieder eingehalten werden.

Hinzu kommt, dass eine Deckelung von Preisen nicht bewirkt, dass Energie eingespart wird – was nach Meinung vieler Experten in der aktuellen Energiekrise aber dringend nötig ist. „Preise müssen Knappheiten ausdrücken, um Anreize zum Sparen zu schaffen“, sagte der Ökonom Andreas Löschel im Deutschlandfunk. Insbesondere die Haushalte sparten bislang noch zu wenig ein. Die hohe Nachfrage nach Gas werde im Winter zum Problem.

Auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm betont, dass aus ihrer Sicht Gas gespart werden müsse, weil sonst im Winter eine Mangellage drohe. Ein Gaspreisdeckel sei daher nur sinnvoll, „wenn er mit großen Sparanreizen verbunden“ sei – etwa, wenn er nur für ein Grundkontingent gelte. Parallel könnten zudem Prämien ausgezahlt werden für diejenigen, die wenig Gas verbrauchten.

Großbritannien, Spanien und Frankreich haben schon Lösungen gefunden, um Gas- und Strompreise zu deckeln. Die französische Regierung hat den Gaspreis bereits im Oktober 2021 eingefroren, auch der Strompreis ist gedeckelt. Er darf für private Nutzer und Nutzerinnen nur um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Mit rund 16 Milliarden Euro ist der Staat allein in diesem Jahr in Frankreich in die Bresche gesprungen. Und auch im Finanzhaushalt für das kommende Jahr ist die Preisbremse für Gas und Strom festgeschrieben. Zwar steigt auch in Frankreich der Gaspreis im Januar wieder an, allerdings nur um 15 Prozent, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Das erhöhe die Energiekosten der französischen Haushalte um maximal 25 Euro pro Monat. Ohne die Deckelung müssten die Französinnen und Franzosen monatlich rund 200 Euro mehr zahlen. Das Ministerium schätzt die Kosten für den Preisdeckel im kommenden Jahr auf rund 45 Milliarden Euro. Unter anderem durch diese staatlichen Maßnahmen ist es der französischen Regierung bisher gelungen, die Inflation vergleichsweise niedrig zu halten. Im August lag die Inflationsrate in Frankreich bei 5,9 Prozent, in Deutschland bei 7,9 Prozent.

Spanien zahlt den Stromerzeugern ein Jahr lang die Differenz zwischen dem Gaspreis auf dem freien Markt und einem festgelegten Limit zum Start. Mitte Juni lag das Limit bei 40 Euro pro Megawattstunde Energieinhalt. Es wird aber schrittweise erhöht. Über die Laufzeit von zwölf Monaten gemittelt ergibt sich so ein subventionierter Gaspreis für die Stromerzeugung von knapp 50 Euro. Durch diese Subventionen sinken die Produktionskosten für Strom aus Gas und in der Folge der Preis für diesen Strom. Zugleich sinkt auch der Strompreis insgesamt, weil an der Strompreisbörse die teuerste Methode der Stromerzeugung aus Gas den Preis für den gesamten Strom vorgibt. Er gilt zum Beispiel auch für Strom aus spanischen Solarkraftwerken, die gar kein Gas verbrauchen und deren Baukosten schon abgeschrieben sind. Ende August war der Preis an der Strombörse durch die Maßnahme mehr als die Hälfte niedriger, als er ohne Gaspreisbremse gewesen wäre. Für die Spanierinnen und Spanier bedeutet das eine deutliche Entlastung, denn viele haben Verträge, in denen der Preis der Kilowattstunde nicht über eine längere Laufzeit festgelegt ist, sondern sich nach dem tagesaktuellen Kurs an der Strombörse richtet. Die Maßnahme kostet den Staat mindestens 6,3 Milliarden Euro. Sie soll zum Teil durch eine Übergewinnsteuer finanziert werden.

In Großbritannien setzt die Aufsichtsbehörde Ofgem den Energiepreisdeckel fest, der aber nur für private Haushalte nicht für Unternehmen gilt. Er bestimmt, welchen Preis die Energieversorger pro Einheit maximal verlangen dürfen. Als Referenzwert wird der Preisdeckel für einen durchschnittlichen Haushalt von zwei bis drei Personen veröffentlicht. Ab Oktober wären die jährlichen Energiekosten für einen solchen Haushalt auf knapp 3.550 Pfund gestiegen, was eine Steigerung um 80 Prozent bedeutet hätte; weitere Steigerungen waren bereits absehbar. Um diese Entwicklung auszubremsen, hat die Regierung nun angekündigt, die jährlichen Energiekosten für Privathaushalte für zwei Jahre einzufrieren: für den durchschnittlichen Haushalt bei 2.500 Pfund. Für Unternehmen soll es eine Preisgarantie für sechs Monate geben, bei der die in diesem Zeitraum erwarteten Preise in etwa halbiert werden. Diese Unterstützung für Haushalte und Unternehmen wird sehr schnell sehr viel Geld kosten. Das Wirtschaftsministerium geht für sechs Monate von Kosten in Höhe von 60 Milliarden Pfund aus. Geplant ist, dies über Schulden zu finanzieren.

15 Mitgliedstaaten haben in einem gemeinsamen Brief die EU-Kommission aufgefordert, einen Vorschlag auf den Tisch zu legen, wie die EU den Preis für ihre Gaseinkäufe deckeln kann. Unterschrieben haben den Brief Mitgliedstaaten wie Belgien, Frankreich, Italien, Polen und Spanien. Gegen eine Deckelung der Gas-Importpreise sind unter anderem die skandinavischen Länder, das Gasförderland Holland und Deutschland. Das wichtigste Argument der Bundesregierung: Wenn die EU nicht mehr bereit ist, extrem hohe Preise zu zahlen, dann könnten die LNG-Tanker aus dem Mittleren Osten oder den USA künftig eher Häfen in Asien anlaufen. Auch die EU-Kommission selbst sieht eine Gaspreisdeckelung skeptisch, schlägt aber vor, einen Maximalpreis zumindest für russisches Gas festzulegen.

Gasmarkt-Experten und viele EU-Regierungen sind allerdings der Meinung, dass Deutschland mit seinem Gashunger und der Bereitschaft, jeden Preis zu zahlen, in erster Linie für die exorbitanten Preise verantwortlich ist. Ihre Forderung nach einem Gaspreisdeckel wird daher auch als Aufforderung an die Kommission gesehen, die deutschen Gaskäufer an die Leine zu legen. Von deutscher Seite wird den EU-Partnern immerhin signalisiert, dass man gemeinsame Gaseinkäufe mit dem Ziel, durch die geballte Marktmacht die Einkaufspreise zu senken, durchaus für sinnvoll halten könnte.

Beim Treffen der EU-Energieminister am 30. September wurde über den geforderten EU-weiten Gaspreisdeckel diskutiert, ohne einen Beschluss zu fassen. Allerdings haben die Staaten in Brüssel sich auf andere europäische Notmaßnahmen verständigt, um Strom zu sparen und Entlastungen zu finanzieren.

Die zuständigen Minister einigten sich darauf, dass Energieunternehmen künftig einen Teil ihrer Krisengewinne an den Staat abgeben müssen. Mit diesem Geld sollen Verbraucher entlastet werden. Die Einigung muss noch formell bestätigt werden.

Da der Gaspreis vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine stark gestiegen ist, ist auch Strom teurer geworden. Das liegt daran, dass der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt wird, das zur Produktion eingeschaltet wird - derzeit sind das vor allem Gaskraftwerke. Auch Produzenten von billigerem Strom - etwa aus Sonne, Wind, Atomkraft oder Braunkohle - können diesen zu hohen Preisen verkaufen.

Ihre Einnahmen sollen künftig bei 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden. Mit dem Überschuss sollen Entlastungen für Bürger finanziert werden. Deutschland hatte eine Einnahmengrenze unterstützt. Die Maßnahmen treffen nicht nur die Produzenten von billigem Strom aus erneuerbaren und anderen Quellen, sondern auch Öl-, Kohle- und Gasunternehmen sowie Raffinerien. Sie sollen eine Solidaritätsabgabe von mindestens 33 Prozent auf ihre Übergewinne zahlen. Mit dem Geld sollen ebenfalls Entlastungen für Bürger und Unternehmen finanziert werden.

Außerdem billigten die Vertreter bei dem Treffen ein verpflichtendes Stromsparziel von fünf Prozent in Zeiten hoher Nachfrage. Dann kostet Strom besonders viel, da teures Gas zur Produktion genutzt werden muss. Insgesamt sollten die EU-Länder ihren Stromverbrauch freiwillig um zehn Prozent senken.

Die geplante Gasumlage, die ab 1. Oktober hätte erhoben werden solle, hat die Ampel-Koalition am 29. September gekippt. Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete bei einer Pressekonferenz, die Umlage werde nicht mehr gebraucht. Sie hatte zum Ziel, die wegen ausbleibender russischer Lieferungen finanziell in Schieflage geratenen Gas-Importeure zu stabilisieren. Dann wurde die Verstaatlichung des Düsseldorfer Uniper-Konzerns und damit des wichtigsten Empfängers der Gelder aus der Gasumlage beschlossen. Daraufhin mehrten sich Zweifel, ob die Erhebung der Umlage zur Finanzierung eines Staatsunternehmens verfassungsrechtlich zulässig ist.

Trotz des Wegfalls der Gasumlage soll die Mehrwertsteuer auf die Lieferung von Gas wie geplant vom 1. Oktober an reduziert werden. Sie soll nach Aussage von Wirtschaftsminister Habeck auch auf Fernwärmeverträge übertragen werden. Die Mehrwertsteuer auf Gas soll vom 1. Oktober bis zum 31. März 2024 nur 7 statt 19 Prozent betragen. Die Finanzmittel zur Finanzierung der Senkung sind laut Habeck nicht in den genannten 200 Milliarden Euro enthalten.

Quellen: Sabine Wachs, Reinhard Spiegelhauer, Imke Köhler, Peter Kapern, AFP, dpa