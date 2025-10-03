US-Präsident Donald Trump hat der Hamas ein Ultimatum gestellt. (picture alliance / Sipa USA)

Trump hatte seinen Plan für den Gazastreifen Anfang der Woche vorgestellt und schon damals gesagt, die Hamas habe drei bis vier Tage, um Stellung zu beziehen. Angedacht ist, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas sofort endet, wenn beide Seiten dem Plan zustimmen. Danach sollen unverzüglich die restlichen Geiseln der Hamas freikommen und die Leichen toter Geiseln übergeben werden - im Gegenzug für palästinensische Gefangene.

Der Gazastreifen soll dann übergangsweise von einem palästinensischen Technokraten-Komitee verwaltet werden - unter Aufsicht eines internationalen Gremiums, das Trump zusammen mit dem früheren britischen Regierungschef Blair leiten soll. Der israelische Regierungschef Netanjahu akzeptierte den Plan bereits, auch arabische Staaten signalisierten Zustimmung.

