Radiogeschichte

Die Geburtsstunde des deutschen Rundfunks vor 100 Jahren

Am 29. Oktober 1923 ging die erste deutsche Rundfunkstation auf Sendung. Schnell war das Radio ein gefeiertes Medium, in dem Neues ausprobiert wurde: vom Hörspiel bis zur Reportage. In der NS-Diktatur wurde der Hörfunk zum Propagandawerkzeug.

Goege, Hartmut | 29. Oktober 2023, 09:05 Uhr