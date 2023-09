Sie reagierte damit auf den Vorschlag des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Klein, Aiwanger solle das frühere Konzentrationslager besuchen. Weiter erklärte die Sprecherin der Gedenkstätte, die aktuelle Debatte zeige aber, wie wichtig eine lebendige Erinnerungskultur und der Kampf gegen Rechtsradikalismus nach wie vor seien.

Zuvor hatten Vertreter von Minderheiten Sorgen wegen des Umgangs mit der Flugblatt-Affäre von "Freie Wähler"-Chef Aiwanger geäußert. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, sieht nach eigenen Angaben eine gesellschaftspolitische Klimaveränderung. Ihr Ziel sei die Stärkung eines neuen Nationalismus . Der Verein "Türkische Gemeinde in Deutschland" warnte vor sozialer Spaltung. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte im ARD-Fernsehen, er sei über die lautstarken Jubelrufe bei den Auftritten Aiwangers irritiert . Reue und Demut könne er nicht erkennen. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte am Wochenende bekanntgegeben, er werde an seinem Stellvertreter festhalten trotz der Vorwürfe.