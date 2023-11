USA

Unschuldig hinter Gittern

Mehr als 4000 Menschen saßen in den USA in den vergangenen 30 Jahren zu Unrecht in Haft. Und das sind nur die Fälle, die auffielen. Die vielen Fehlurteile haben System. Eine Gruppe von Strafverteidigern geht dagegen an.

Peltner, Arndt | 09. November 2023, 18:40 Uhr