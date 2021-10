Wie ist die Situation an der EU-Grenze zu Belarus?

Niemand weiß, wie viele Immigranten sich derzeit in Belarus aufhalten. Einige Tausend, sagen Experten, ohne sich auf eine Zahl festlegen zu wollen. Die belarussische Regierung bringt diese Menschen gezielt an und über die Grenze zur EU. Etwa 100 Menschen täglich, oft auch mehr – und das seit August 2021. Etwa 20.000 Menschen sollen so bis Mitte Oktober in die Grenzregion zwischen Belarus und der EU gekommen sein.

An der polnischen Grenze, versuchen Einsatzkräfte, die Menschen abzufangen. 10.000 polnische Soldaten und weitere Grenzbeamte sind im Einsatz. Nach zahlreichen Berichten werden auch Menschen eingefangen, die es bereits über die Grenze nach Polen geschafft haben. Diese werden dann zurück an die Grenze gebracht und dort wieder abgesetzt. Das Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen ist sehr dünn besiedelt und die Menschen irren dort herum, finden keine Anlaufstellen und auch nahezu keine Versorgung, zu wenig Nahrung, zu wenig zu trinken.

Menschen schlafen an der Grenze in Zelten oder im Freien, schilderte Kirill Kofanow (19.10.2021), Jurist bei der Menschenrechtsorganisation "Human Constanta" dem Deutschlandfunk. Die belarussische Regierung kümmere sich praktisch nicht um die Menschen, trotz fallender Temperaturen. Schon jetzt sei es nachts kalt in Belarus. Aber mit dem Winter würden die Probleme der Flüchtlinge noch zunehmen. Seine Organisation bekomme zahlreiche Hilfsanfragen, auch weil viele der Menschen weder englisch noch russisch sprechen. "Wir können aber nicht helfen", sagt Kofanow. Das autoritäre Regime um Alexander Lukaschenko hat "Human Constanta" und viele weitere Nicht-Regierungsorganisationen in den vergangenen Monaten aufgelöst, weil es sie für regierungskritisch erachtet hat.

Auf der polnischen Seite versuchen Freiwillige und Hilfsorganisation, die Menschen zu unterstützen, haben es aber auch schwer. Denn die polnische Regierung hat einen Ausnahmezustand für die die Grenzregion verhängt. Die Bürgerrechte in der Region sind eingeschränkt, das Gebiet darf nicht betreten werden, auch nicht von Pressevertretern. Die Nicht-Regierungsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" wirbt seit Wochen ohne Erfolg dafür, regulär in der Region arbeiten zu können.

Wie reagieren Polen, Litauen und Lettland?

Polen, Lettland und Litauen versuchen, die EU-Außengrenze nach Belarus dicht zu machen. Die Länder bauen Grenzzäune, Polen plant auch eine dauerhafte Befestigung. 353 Millionen Euro möchte die Regierung für die befestigte Grenzanlage mit Bewegungsmeldern ausgeben.

Zahlreiche Menschen werden an der Grenze abgefangen und abgewiesen, das ist nach internationalem Recht auch legal. Illegal sind hingegen sogenannte Push-Backs – wenn Menschen bereits EU-Gebiet erreicht haben und eigentlich das Recht hätten, einen Asylantrag zu stellen. Den polnischen Behörden werden solche Push-Backs vorgehalten. Medienberichte und Satellitenaufnahmen dokumentieren solche Vorgehensweisen. Das polnische Parlament hat Mitte Oktober 2021 dafür gestimmt, solche Push-Backs zu legalisieren. Infolgedessen entscheiden nun Grenzschützer, ob Menschen Zugang zu einem Asylverfahren bekommen oder nicht.

Welche Ziele verfolgt Lukaschenko?

Belarus ist aktuell von Sanktionen der EU betroffen. Die EU hatte diese als Reaktion auf die manipulierten Präsidentschaftswahlen im Oktober 2020 erlassen und seitdem mehrfach verschärft. Aus Belarus dürfen zahlreiche Güter nicht mehr importiert werden, betroffen sind auch belarussische Schlüsselindustrien wie der Kali-Abbau und Öl-Produkte.

Die Sanktionen treffen Belarus hart. Machthaber Alexander Lukaschenko drängt auf Nachverhandlungen, Beobachter vermuten, dass er die Krise an der Grenze gezielt herbei geführt hat und aufrecht erhält um Druck auf die EU aufzubauen. Nebenbei verdient das Regime an der Migration auch geringfügig. Dokumente, die dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" vorliegen, belegen, dass ein Minsker Reisebüro in Syrien und anderen Ländern für die Migration in die EU wirbt. 5.000 bis 12.000 US-Dollar zahlen die Menschen dafür.

Doch Lukaschenkos Kalkül geht bisher nicht auf. "Er hat gehofft, das würde innenpolitische Probleme in Polen und Litauen schaffen, sodass diese Länder um einen Dialog mit ihm ersuchen. Er hat auch auf einen Bruch zwischen den westlichen und den östlichen EU-Ländern gehofft. Dass sich Berlin nicht hinter Warschau und Vilnius stellt, sondern den Partnerländern vorwirft, die Rechte der Migranten zu missachten." Beides sei nicht geschehen, sagt Wadim Moschejko von der Denkfabrik "Belarussisches Institut für strategische Studien" im Oktober im Deutschlandfunk.

Und die Strategie scheint nicht nur außenpolitisch wirkungsarm, sie führt auch verstärkt zu innenpolitischen Spannungen. Die belarusische Gesellschaft reagiere zunehmend nervös auf die Anwesenheit der Flüchtlinge, sagte Moschejko. Offiziell reagiert die belarussische Staatsmacht nicht auf die zunehmend prekäre Lage der Flüchtlinge. Medien berichten jedoch, dass sie die Einreise bereits beschränke. Reisebüros hätten erfahren, dass Bürger aus Syrien, Ägypten und Pakistan nicht mehr – wie bisher – einfach ein Visum am Flughafen in Minsk bekommen könnten. Vielmehr müssten sie sich seit kurzem an die belarusischen Botschaften in ihren Heimatländern wenden.

Dass Lukaschnko mit seiner Strategie keinen Erfolg hat, liege auch im harten Vorgehen Polens begründet, ordnete Florian Kellermann am 22.10.2021, Dlf-Korrespondent für Russland und Belarus, die Lage ein. Kämen die Geflüchteten einfach über die Grenze, hätte Lukaschenko keine Gründe, den Zuzug runterzufahren, er könnte ihn im Gegenteil erhöhen. "Leider profitieren wir sozusagen von dieser schrecklichen humanitären Lage, die da herrscht an der Grenze."

Wie reagiert die EU?

Umgang mit Belarus

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die EU unter dem Druck Sanktionen gegen Belarus lockert – im Gegenteil. Mitte Oktober 2021 haben sich die Außenminister der EU sogar auf eine Verschärfung der Sanktionen geeinigt. Die staatliche Fluggesellschaft von Belarus soll keine Flugzeuge mehr aus der EU anmieten können. Die EU-Kommission verhandelt zudem mit Ländern, aus denen die Migranten kommen oder die auf ihrer Route liegen. Erfolg hatte sie nach eigenen Angaben im Irak: Es gebe keine Flüge mehr von Bagdad nach Minsk, sagte Anfang Oktober Migrationskommissarin Ylva Johansson.

Hinter dem harten Kurs gegen Lukaschenko stehen die EU und ihre Mitgliedsländer geschlossen. Verstärkt schwenkt der Blick aber auch nach Russland. Der Schlüssel zur Lösung des Problems liege in Moskau, sagte Innenminister Horst Seehofer Mitte Oktober. Lukaschenko handle nicht "ohne Inkaufnahme oder Billigung aus Moskau". Ob und wie Druck auf Moskau ausgeübt werden sollte, könnte für die EU eine deutlich strittigere Frage werden.

Umgang mit den EU-Grenzstaaten

Die EU-Kommission schaut sehr besorgt auf die Situation an der Grenze zu Belarus, auch auf die Reaktionen der polnischen Regierung. Grenzschutz dürfe nicht auf Kosten von Menschenleben gehen. Die Kommission drängt darauf, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex vor Ort präsent wird, auch um Vorwürfe zu Push-Backs aufklären zu können. Grenzschutz ist allerdings Sache der Mitgliedsländer, Polen müsste Frontex also selbst anfordern.

Die Sozialdemokraten im EU-Parlament haben die EU-Kommission aufgefordert, wegen der Pushbacks ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen einzuleiten. Die Forderung sei "zu kurz gesprungen", sagte Lena Düpont (23.10.2021) im Deutschlandfunk. Man befinde sich in einer sehr schwierigen Lage, EU-Länder seien sowohl zu Grenzschutz verpflichtet als auch zum Einhalten der Menschenrechte an den Außengrenzen. Es müsse darum gehen, Mitgliedsländer und Grenzschutz zu stärken. Dazu brauche es eine gemeinsame Europäische Lösung, Grenzschutz falle aktuell schließlich in den Aufgabenbereich der Mitgliedsländer.

Aus der EVP-Fraktion im EU-Parlament kommen auch Forderungen, Polen zu unterstützen. An der Grenze zwischen Belarus und Polen finde de facto "ein hybrider Krieg" statt, in dem der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Flüchtlinge instrumentalisiere, sagte EVP-Fraktionschef Manfred Weber am 28.10.2021 der "Bild"-Zeitung. Die EU-Kommission solle Polen beim geplanten Bau einer befestigten Grenzanlage zu Belarus unterstützen.

Weber stellte sich damit gegen EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich nach dem EU-Gipfel am 22.20.2021 gegen neue "Stacheldrahtzäune und Mauern" an der Ostgrenze der Europäischen Union gewandt hatte. Auch die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson lehnt finanzielle Unterstützung für Zäune oder Mauern ab. Man sei aber bereit, Polen, Lettland und Litauen beim Grenzschutz finanziell zu unterstützen, etwa bei Überwachungstechniken und anderer Ausrüstung der Grenzschützer.

Was passiert an der deutsch-polnischen Grenze?

Menschen, die es über Belarus nach Polen geschafft haben, steuern danach häufig die deutsche Grenze an. Tausende Menschen aus dem Irak, Syrien und anderen Krisengebieten sind seit dem Sommer über Belarus und Polen nach Deutschland gekommen. Tendenz steigend. Allein in den vergangenen Wochen hätten sich die Zahlen verdrei- oder vervierfacht, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer am 20.10.2021 in Berlin: "Und wir wissen aus der Geschichte, wenn solche Situationen nicht politisch bewältigt werden, dann gehen die Zahlen weiter dynamisch hoch." Bis Ende Juli kamen nur 26 Menschen über Belarus und Polen unerlaubt nach Deutschland. Im August waren es schon 474, im September nach jüngsten Angaben der Bundespolizei 1903. Bis zum 25. Oktober kamen weitere 4246, davon laut Seehofer allein 925 an einem Tag.

Seehofer betonte: "Es ist auf keinen Fall ein Vergleich mit den Jahren 2015, 2016 zulässig." Die Zahlen sind insgesamt viel niedriger, 2015 und 2016 hatten über eine Millionen Menschen Asylanträge in Deutschland gestellt. Dennoch warnt Seehofer vor Dynamik auf der neuen Strecke. Nichts funktioniere so gut wie Schleuserringe, die Informationen über neue Wege in die Flüchtlingslager in Krisengebieten gäben, sagte der CSU-Politiker. Wenn man nichts täte, komme man schnell in Dimensionen von 1.500 oder 2.000 Einreisenden pro Tag.

Seehofer sagte, es seien bereits acht Hundertschaften der Bundespolizei zur Grenze nach Polen verlegt worden und er sei bereit, noch mehr zu tun. Seinem polnischen Kollegen Mariusz Kaminski schlug er gemeinsame Streifen deutscher und polnischer Grenzschützer vor, und zwar vorwiegend auf polnischer Seite, um die illegale Einreise nach Deutschland zu verhindern. Er gehe davon aus, dass dies in Warschau positiv aufgenommen werde, sagte Seehofer und fügte hinzu: "Eine Schließung der Grenze ist von niemandem beabsichtigt."

Der innenpolitische Sprecher der CDU, Matthias Middelberg (29.10.2021), sagte im Deutschlandfunk, dass das Problem nicht an der deutsch-polnischen Grenze zu lösen sei. Menschen gelinge es teilweise, Polen unerkannt zu durchqueren, Polen leite aber keine Menschen zielgerichtet nach Deutschland weiter. "Wir haben kein Misstrauen gegen Polen", sagte Middelberg, man müsse Polen beim Schutz der EU-Grenze unterstützen. Eine Lösung des Problems müsse allerdings

(Quellen: Florian Kellermann, Katharina Hamberger, Panajotis Gavrilis, Carolin Born , dpa, AFP, pto)