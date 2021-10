Niemand weiß, wie viele Immigranten aus ärmeren Ländern sich derzeit in Belarus aufhalten. Einige Tausend, sagen Experten, ohne sich auf eine Zahl festlegen zu wollen. Tatsache ist aber, dass diese Menschen immer mehr Belarussen auffallen. Fotos von Familien, die sich in Einkaufszentren oder an Bahnhöfen ausruhen oder sogar dort übernachten, werden in sozialen Netzwerken geteilt. Die Staatsmacht kümmere sich praktisch nicht um die Angekommenen, berichtet Kirill Kofanow, Jurist bei der Menschenrechtsorganisation "Human Constanta":



"Diejenigen, die sich schon in Grenznähe begeben haben, schlafen häufig einfach im Wald, im Freien. Manche haben Zelte aufgebaut. Andere bleiben in den Städten, wo sie ein Hotelzimmer mieten oder einen Platz in einer Herberge. Das hängt davon ab, wie viel Geld sie ausgeben können."

(AFP/Petras Malukas)Europapolitiker: Lukaschenko versucht, Mangel der EU-Migrationspolitik auszunutzen

Präsident Lukaschenko missbrauche die Migranten als Druckmittel, sagte der Grünen-Europapolitiker Sergey Lagodinsky im Dlf. Trotzdem hätten sie ein Recht auf ein ordnungsgemäßes Asylverfahren.

Aufgelöste NGOs können nicht helfen

Schon jetzt sei es nachts kalt in Belarus, so Kirill Kofanow. Aber mit dem Winter würden die Probleme der Flüchtlinge noch zunehmen, zumal einigen von ihnen das Geld ausgehen könnte.



"An unsere Organisation wenden sich ziemlich viele Menschen, bisher vor allem deshalb, weil sie weder Englisch noch Russisch sprechen und sich mit den Grenzbeamten nicht verständigen können. Wir können aber nicht helfen, schon deshalb nicht, weil unsere Organisation aufgelöst wurde."



Wie viele Nicht-Regierungsorganisationen in den vergangenen Monaten, die das Lukaschenko-Regime für potenziell regierungskritisch erachtete.

Spannungen in der belarussischen Gesellschaft

Die belarussische Gesellschaft reagiere indes zunehmend nervös auf die Anwesenheit der Flüchtlinge, sagt Wadim Moschejko von der Denkfabrik "Belarussisches Institut für strategische Studien", kurz BISS.



"Unter der Situation leiden die Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten, die in einem merkwürdigen Land feststecken, über das sie nichts wissen. Unter ihr leiden aber auch die Belarussen. Wohl nirgendwo wären die Menschen froh darüber, wenn die Staatsmacht ihr Land mutwillig in ein Übergangslager für Flüchtlinge verwandelt."



Erste Berichte über Spannungen gibt es bereits. Grenzbeamte sollen Flüchtlinge um ihr Geld betrogen haben, als diese sie baten, für sie Lebensmittel einzukaufen, berichten Medien.

Lukaschenkos Erpressungsversuche kurz vor dem Scheitern

Die Flüchtlinge würden immer mehr zum Problem für das Regime von Alexander Lukaschenko, so Wadim Moschejko.



"Er hat gehofft, das würde innenpolitische Probleme in Polen und Litauen schaffen, sodass diese Länder um einen Dialog mit ihm ersuchen. Er hat auch auf einen Bruch zwischen den westlichen und den östlichen EU-Ländern gehofft. Dass sich Berlin nicht hinter Warschau und Vilnius stellt, sondern den Partnerländern vorwirft, die Rechte der Migranten zu missachten."



Beides sei nicht geschehen, so Moschejko, die EU habe sich geschlossen für eine harte Haltung an der Grenze ausgesprochen.

Offiziell reagiert die belarussische Staatsmacht nicht auf die zunehmend prekäre Lage der Flüchtlinge. Medien berichten jedoch, dass sie die Einreise bereits beschränke. Reisebüros hätten erfahren, dass Bürger aus Syrien, Ägypten und Pakistan nicht mehr – wie bisher – einfach ein Visum am Flughafen in Minsk bekommen könnten. Vielmehr müssten sie sich seit kurzem an die belarussischen Botschaften in ihren Heimatländern wenden.



Der Versuch von Machthaber Lukaschenko, die EU mit Flüchtlingen zu erpressen, sei kurz vor dem Scheitern, meint Wadim Moschejko.

(picture alliance / dpa / Jan Woitas)Europaabgeordneter Marquart: "Uns fehlt vor allem europäische Solidarität"

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko versucht die EU unter Druck zu setzen, indem er Flüchtlinge an deren Außengrenze schickt. Erpressbar sei die EU auf diese Weise nur deshalb, weil es weiter kein robustes europäisches Asylsystem gebe, sagte der Grüne EU-Parlamentarier Erik Marquardt im Dlf.

Neben Menschenhandel drohen Drogen- und Waffenhandel

Er rechne jedoch damit, dass dies nicht der letzte Versuch gewesen ist:



"Erpressung entspricht der Geisteshaltung von Lukaschenko. Er kann durchaus zu weiteren, völlig unerwarteten Maßnahmen greifen. Manches hat er aber auch schon angedroht. Neben Menschenhandel könnte er in Zukunft den Drogen- und den Waffenhandel in die EU fördern."



Das Ziel von Lukaschenko bleibt dabei jedoch immer das gleiche: Er will, dass die Wirtschafts-Sanktionen, die ihm von der EU und den USA auferlegt wurden, gelockert werden. Denn diese sind so konstruiert, dass sie ihre Wirkung mit der Zeit immer stärker entfalten.