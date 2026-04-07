Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Rauchschwaden über Teheran (Archivbild). (AP / dpa / Vahid Salemi)

Die Armee erklärte, sie habe eine weitere Welle an Luftangriffen geflogen. Dabei sei Infrastruktur des iranischen Regimes in der Hauptstadt Teheran und anderen Orten zerstört worden. Es gab zunächst keine Angaben aus dem Iran über das Ausmaß der Schäden und mögliche Opfer.

In Saudi-Arabien wurden nach Regierungsangaben sieben ballistische Raketen abgefangen, die auf die östliche Region des Landes abgefeuert wurden. Trümmer seien in der ⁠Nähe ⁠von Energieanlagen ⁠niedergegangen, teilte das Verteidigungsministerium in Riad mit. Man prüfe mögliche Schäden. Über die Herkunft der Raketen wurde nichts mitgeteilt. In der Regel werden sie vom Iran abgeschossen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.