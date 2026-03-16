Die gegenseitigen Angriffe gehen weiter. (Iryna Rybakova / Ukrainian 93rd Me / Iryna Rybakova)

Wie Bürgermeister Klitschko mitteilte, wurden zahlreiche russische Drohnen abgefangen. Die Bevölkerung sei dazu aufgerufen worden, sich in die Schutzräume zu begeben. Berichte über Verletzte und Schäden liegen nicht vor.

Wie ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums mitteilte, wurden in den vergangenen zwei Tagen mehr als 100 ukrainische Drohnen über Moskau abgefangen. An den Flughäfen sei der Betrieb zeitweise eingeschränkt worden. Zudem wurde in der südrussischen Region Krasnodar den Angaben zufolge ein Öldepot attackiert. Es sei daraufhin in Brand geraten.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.