Feuerwehrleute löschen in Kiew einen Brand auf einem Recyclinghof, der durch einen russischen Angriff ausgelöst wurde. (AFP / Serhii Okunev)

Wie Kiews Bürgermeister Klitschko mitteilte, gab es dort zwei Tote. Weitere zwölf Personen seien verletzt worden. Im Norden der ukrainischen Hauptstadt brach den Angaben zufolge ein Großfeuer aus. Auch in anderen Landesteilen gab es Angriffe. In der südukrainischen Stadt Odessa kamen nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen ums Leben. Aus Dnipro und Charkiw wurden mehrere Verletzte gemeldet.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau starben bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar zwei Menschen. Mehrere Zivilisten seien verletzt worden.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele im russischen Hinterland an.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.