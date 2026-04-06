Iran-Krieg

Der Iran hatte frühere US-Vorschläge für eine Beilegung der Kampfhandlungen offiziell abgelehnt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghai, teilte mit, man habe eigene Forderungen und Ansprüche ausgearbeitet. Insbesondere die Forderung nach der Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus sei überzogen und inakzeptabel.
Neues Ultimatum von Trump
US-Präsident Trump hatte der iranischen Führung erneut mit massiven Luftangriffen gedroht, sollte diese bis Dienstagabend amerikanischer Zeit die Straße von Hormus nicht öffnen.
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Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.