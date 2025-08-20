Ukraine-Diplomatie

Das NATO-Hauptquartier in Brüssel (imago / Future Image / Dwi Anoraganingrum)

Die Generalstabschefs der 32 Mitgliedsstaaten wollen sich heute in einer Schaltkonferenz darüber austauschen. Der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, Grynkevich, werde über die aktuelle Lage in der Ukraine informieren, hieß es.

US-Präsident Trump hatte gestern ausgeschlossen, dass die Vereinigten Staaten Truppen zur Absicherung eines möglichen Friedensabkommens in die Ukraine entsenden könnten. Die europäischen Verbündeten seien jedoch bereit, Bodentruppen zu stellen - insbesondere Deutschland, Frankreich und Großbritannien, sagte er im Sender Fox News. Trump erklärte jedoch die Bereitschaft der USA, aus der Luft zu helfen. Details nannte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.