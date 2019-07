"Büchner ist für mich einer der Autoren, die nicht nur mein Schreiben verändert haben, sondern auch mein Leben und meine Sicht auf die Welt", so Bärfuss im Gespräch mit dem Dlf. Das wesentliche Leseerlebnis bei Büchner sei, "dass das eine Literatur ist, die eine unglaubliche Präsenz hat in jedem Augenblick, in dem man sie liest."

Ähnlich wie Büchners Werke, sind auch die Werke Bärfuss stark politisch geprägt, mal im aktuellen, mal im historischen Sinne. Diese starke Politisierung sei vor allem auf seine Familiengeschichte und seinen Werdegang zurückzuführen, erklärte Bärfuss im Dlf: "Meine Politisierung hat ursächlich mit meiner Familiengeschichte zu tun. Ich bin in höchst komplizierten Verhältnissen aufgewachsen und habe in meiner Ursprungsfamilie eigentlich von frühester Kindheit an gesehen, wie das gesellschaftliche Umfeld in das Intimste hineinwirkt. Ich war dann lange ein Herumtreiber und habe auf der Straße gelebt und da kommt man natürlich in eine ganz besondere Beziehung zur Öffentlichkeit und was das bedeutet."

Büchner sollte uns eigentlich eine Mahnung sein

Büchner habe in seinen Werken immer wieder auf politische und gesellschaftliche Missstände hingewiesen. Der Namensgeber des Preises sollte deshalb vor allem eines sein, meint Bärfuss: eine Mahnung.

Im Dlf erklärte Bärfuss auch, wie er zum dramatischen Schreiben gekommen ist: "Ich habe die Bühne immer als etwas gesehen, das uns enthebt von der Schicksalshaftigkeit der eigenen Biografie." Die Bühne gebe dem Menschen die Möglichkeit, sich zu verändern und Anerkennung zu finden. Und das Theater sei auch etwas, "das einen zu den Menschen bringt, etwas, auf das ich nicht verzichten möchte."

"Ich möchte, dass man meine Texte in einem Stück liest"

Es sei für ihn völlig unvorstellbar, einen 800-Seiten-Roman zu schreiben, so Bärfuss. Er wolle, dass man seine Texte in einem Stück lese. Ich habe es immer eine unertägliche Vorstellung gefunden, dass jemand meinen Text weglegt, bevor er am Ende ist."

Die Reise in die Zukunft verlangt leichtes Gepäck

Doch welche Bedeutung misst der aktuelle Büchner-Preisträger Literatur heute noch bei? Kann sie die Gesellschaft verändern? Ja, erklärte Bärfuss im Dlf:

"Unsere Generation hat die Aufgabe, im Grunde genommen jedes einzelne Werk zu prüfen und sich die Frage zu stellen, was es uns noch bedeutet. Und das betrifft nicht nur die literarischen Werke, sondern auch die gesellschaftlichen Werke, gesellschaftlichen Strukturen. Und wenn wir das tun und in aller Ernsthaftigkeit, dann könnte daraus etwas sehr Kostbares und Wertvolles werden."

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Die Jury begründet die Ehrung mit dem Georg-Büchner-Preis des Jahres 2019 wie folgt: "Mit Lukas Bärfuss zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen der herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus. In einer distinkten und dennoch rätselhaften Bildsprache, karg und klar und trennscharf, durchdringen sich nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall, psychologische Sensibilität und der Wille zur Wahrhaftigkeit. Mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum erkunden seine Dramen und Romane stets neu anders existentielle Grundsituationen des modernen Lebens. Es sind Qualitäten, die zugleich Bärfuss’ Essays prägen, in denen er die heutige Welt mit furchtlos prüfendem, verwundertem und anerkennendem Blick begleitet."

Lukas Bärfuss wurde am 30. Dezember 1971 im schweizerischen Thun geboren. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Zürich. Bärfuss begann im Jahr 1998 als Dramatiker und avancierte früh zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Theaterautoren. Als Erzähler debütierte Bärfuss 2002 mit der Novelle "Die toten Männer". Sein erster Roman, 2008 erschienen unter dem Titel "Hundert Tage", erzählt vom Völkermord in Ruanda. Bärfuss wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter 2005 mit dem Mülheimer Dramatikerpreis, 2010 mit dem Hans-Fallada-Preis und 2014 mit dem Schweizer Buchpreis für seinen zweiten Roman "Koala", in dem er den Suizid seines Bruders literarisch verarbeitet.