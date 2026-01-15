Krankenhaus-Aufenthalt

Ihr Vorstandsvorsitzender Gaß warb dafür, die Zuzahlung von aktuell 10 auf 20 Euro pro Tag zu verdoppeln. Schätzungen zufolge brächte dies den Krankenkassen Mehreinnahmen von 800 Millionen Euro im Jahr. Zudem bekräftigte Gaß seine Forderung nach einer Gebühr für Patienten, die ohne vorherige Beratung eine Notaufnahme aufsuchen. Damit könnten die Bagatellfälle in den Notaufnahmen verringert werden.
Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU, strebt derzeit eine Reform der Notfallversorgung in Deutschland an, um die Krankenhäuser zu entlasten.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.