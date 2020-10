In der barocken Oper und Kirchenmusik wurden Kastraten als Stars gefeiert. Ihre virtuosen Arien lösen bis heute Begeisterungsstürme aus. Ihre einfühlsamen Melodien bewegen die Zuhörer nachhaltig. Was macht diese Stimmen so schön und kraftvoll, mal menschlich und voller Sinneslust, dann wieder übernatürlich und rein? Wenn ein Mann in hoher Frauenlage singt, überschreitet er Grenzen. Es braucht Risikobereitschaft und eine spezielle Gesangstechnik. Denn auch die Stimmbänder schwingen nur in den Randbereichen. Countertenöre prägen heute sehr individuelle Timbres aus, je nach Tonumfang und Charakter. Falsett ist eine Art künstlicher Ziergesang, sagt der in Köln lebende Sänger, für ihn aber das Natürlichste überhaupt, ein Talent, das er mit 17 Jahren durch Zufall entdeckt hat. Früher wurden Kastraten als Knaben entmannt, um mit ihrer natürlichen Stimme hoch zu singen. Heute sind Countertenöre nicht entmannt, singen aber mit einer künstlichen Stimme hoch. Das erfordert Disziplin und Training wie im Sport.

Ein Konzertmitschnitt vom 10. September 2020 aus der Kölner Rufffactory