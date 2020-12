Ghost Festival der Spannungen:Künstler Klingende Stimulanzien Am Mikrofon: Norbert Hornig

Präsentiert beim Ghost Festival in Berlin eine deutsche Erstaufführung: Die Geigerin und Bratschistin Elisabeth Kufferath. (Faceland.com )

Ein Konzert der Vielfalt an Formen und Temperamenten, hier kann sich jeder wiederfinden. Dvoráks Terzett umschmeichelt das Ohr, Josef Suk erlaubt einen Blick in sein Innerstes und Peter Eötvös' Stück "A Call" ist zum ersten Mal in Deutschland zu hören.

Dem Charme des Terzetts für zwei Violinen und Viola op. 74 von Antonín Dvorák muss man einfach erliegen. Hier begegnet uns Melodienseligkeit in zauberhafter Mischung mit folkloristischen Anklängen. Kammermusikalische Konversation vom Feinsten! Die Klavierstücke mit dem prosaischen Titel "Erlebtes und Erträumtes" von Josef Suk, der übrigens Dvoráks Schwiegersohn war, sind veritable Raritäten und stimulieren geradezu die Fantasie. Auch Ludwig van Beethoven, der Jubilar des Jahres 2020, hat in diesem Programm seinen Platz.

Der quirligen, allseits bekannten Violinsonate op. 12, Nr. 3 steht das "Grand Trio" op. 38 für Klavier, Klarinette und Violoncello gegenüber, eine Bearbeitung des Bläserseptetts op. 20 von Beethovens Hand. Mit "A Call" für Violine solo des ungarischen Komponisten Peter Eötvös betreten wir ein spannendes Terrain der zeitgenössischen Musik. Die Geigerin Elisabeth Kufferath erarbeitete das Werk zusammen mit dem Komponisten und lässt es zum ersten Mal in Deutschland erklingen.



Ludwig an Beethoven

Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12 Nr. 3



Peter Eötvös

"A Call" für Violine solo

Deutsche Erstaufführung

Antonín Dvorák

Terzett für 2 Violinen und Viola C-Dur, op. 74

Josef Suk

Erlebtes und Erträumtes. 10 Stücke für Klavier, op. 30,

Nr. 4 "Poco allegretto - In sich versunken, später mit allmählich gesteigerter Energie" und Nr. 10 "Adagio - Träumerisch"

Ludwig van Beethoven

Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello Es-Dur, op. 38 "Grand Trio"

Sharon Kam, Klarinette

Anna Reszniak, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Antje Weithaas, Violine

Elisabeth Kufferath, Violine, Viola

Julian Steckel, Violoncello

Kiveli Dörken, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Aufnahme vom 26.6.2020 aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin