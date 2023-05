Der Europarat hat seinen Sitz in Straßburg. (dpa / Vladimir Fedorenko)

Mit dabei sind unter anderem Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine

Schadensregister für Folgen des Krieges in der Ukraine

Geplant ist etwa die Einrichtung eines Schadensregisters zum Krieg in der Ukraine. Das geht aus dem Entwurf einer Erklärung hervor. Danach können sich alle Mitgliedstaaten sowie Beobachter und andere Länder an dem Katalog beteiligen. In dem Register sollen die von Russland gegen die Ukraine verursachten Schäden dokumentiert werden. Weiter heißt es, der Gipfel begrüße die Bemühungen zur Schaffung eines Sondertribunals, vor dem die politische und militärische Führung in Moskau für den Krieg zur Rechenschaft gezogen werden solle.

Eine der ersten politischen Organisationen in Europa nach dem Weltkrieg

Das zweitägige Treffen der Staats- und Regierungschefs in Islands Hauptstadt Reykjavik beginnt am Abend. Deutschland wird von Bundeskanzler Scholz vertreten. Dem Europarat gehören 46 Länder an, von denen 27 in der Europäischen Union sind.

Der Europarat war bei seiner Gründung 1949 eine der ersten politischen Organisationen in Europa. Ihm gehören heute 46 Staaten an, darunter alle 27 Mitgliedsstaaten der EU, aber auch etwa Großbritannien, die Türkei, die Ukraine oder Aserbaidschan. Die Kernanliegen sind die Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat.

Russland ist seit Beginn des Angriffskrieges des Landes gegen die Ukraine nicht mehr Mitglied. Moskau erklärte kurz nach dem Einmarsch seinen Austritt. Zuvor hatte bereits die Parlamentarische Versammlung des Europarats den Ausschluss des Landes gefordert.

