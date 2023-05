Equal Pay?

Das System Leiharbeit vor dem Bundesarbeitsgericht

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit steht zwar in Europa auf dem Papier und der EuGH hat das gerade nochmal eingefordert. Die Realität für Leiharbeitende in Deutschland sieht jedoch anders aus. Das schaut sich jetzt das Bundesarbeitsgericht (BAG) an.

Jeske, Ann-Kathrin | 30. Mai 2023, 18:40 Uhr