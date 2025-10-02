Pro-palästinensische Aktivisten auf dem Weg nach Gaza. (AP)

Das Außenministerium teilte mit, die Menschen an Bord seien zu einem Hafen nach Israel gebracht worden. Greta Thunberg und ihre Begleiter seien wohlauf. Die Aktivisten erklärten, israelische Soldaten hätten mehrere Boote geentert und Besatzungsmitglieder entführt. Rund 30 Schiffe hätten ihre Reise aber fortgesetzt.

Offizielles Ziel ist eine direkte Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Die israelische Regierung hatte angeboten, diese von einem seiner eigenen Häfen aus über den Landweg in das Küstengebiet zu transportieren.

Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Hamas im Jahr 2007 hatte Israel eine Seeblockade für den Gazastreifen verhängt.

