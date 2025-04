Griechenland war in den 2010er Jahren in eine Schuldenkrise gerutscht. (dpa / Svancara Petr)

Dazu würden die jährlichen Rückzahlungs-Tranchen erhöht, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Vertreter der Regierung in Athen. Eigentlich würde der Kredit erst 2041 auslaufen. Damit wäre das erste der insgesamt drei Rettungspakete zehn Jahre früher getilgt. Griechenland war in den 2010er Jahren in eine Schuldenkrise gerutscht, in der auch ein Ausstieg aus dem Euro zur Debatte stand. Die Staatsfinanzen konnten damals nur mit Hilfe der anderen Euro-Staaten und des Internationalen Währungsfonds stabilisiert werden. Das sudeuropäische Land selbst musste einen Beitrag mit einer straffen Sparpolitik leisten.

Griechenland hat den höchsten Schuldenstand aller Euro-Länder gemessen am Bruttoinlandsprodukt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.