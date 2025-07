Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt

Größte Investitionsoffensive seit Jahrzehnten oder PR-Show?

Bundeskanzler Merz sucht für einen Weg aus der langen Wachstumsschwäche den Schulterschluss mit der Wirtschaft. Dazu lud er Manager der Initiative "Made for Germany" ins Kanzleramt ein. Die Konzernchefs stellten bei dem Treffen Milliarden-Investitionen in den Standort Deutschland in Aussicht.