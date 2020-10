Großer Astronom vor 90 Jahren geboren Freimut Börngen, Tautenburg und die Asteroiden

Vor 90 Jahren kam in Halle an der Saale Freimut Börngen zur Welt. Bald nach seinem Physik-Studium trat er eine Stelle am 1960 gegründeten Karl-Schwarzschild-Observatorium nahe Tautenburg bei Jena an. Lange Zeit war er Deutschlands erfolgreichster Entdecker von Asteroiden.

Von Dirk Lorenzen

