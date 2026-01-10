Freihandelsabkommen

Landwirte protestieren in Athlone in Irland. (AFP / GARETH CHANEY)

Die Demonstration in der zentralen Midlands-Region wurde von der nationalkonservativen Partei "Independent Ireland" organisiert. Mehrere Bauernverbände schlossen sich dem Aufruf zu der Kundgebung an. Ein Vertreter der Partei betonte im irischen Fernsehen, noch sei die endgültige Entscheidung über das Mercosur-Abkommen nicht gefallen. Es fehle noch die Zustimmung des EU-Parlaments.

Irland zählt zu den fünf EU-Ländern, die am Freitag gegen den Freihandelsvertrag mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Urugay gestimmt hatten. 20 EU-Mitgliedsländer votierten hingegen mit Ja. Damit wurde das erforderliche Quorum von 15 Staaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, erfüllt.

