Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie

Bei der Beschaffung von Masken zum Schutz vor dem Coronavirus habe der damalige Gesundheitsminister offenbar sein Netzwerk persönlicher Beziehungen über den fachlichen Rat gestellt und ein hohes Maß an Intransparenz an den Tag gelegt. Dass das entsprechende interne Gutachten von der neuen Gesundheitsministerin Warken unter Verschluss gehalten werde, sei ein Unding. Hier müsse vollumfänglich aufgeklärt werden, so Dahmen