Messerangriff im Januar

Das teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit. Nun werde die Eröffnung eines Sicherungsverfahrens geprüft, um den 28-Jährigen dauerhaft in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Der Angreifer hatte in einem Park ein zweijähriges Kind und einen 41-jährigen Mann getötet. Drei weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Mann stammt aus Afghanistan und ist ausreisepflichtig. Den Behörden zufolge befand er sich vor der Tat bereits mehrmals in einer Psychiatrie; in der Wohnung seien auch entsprechende Medikamente gefunden worden.

