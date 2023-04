Wirtschaft und Energie

Habeck will Strompreis für Industrie deckeln

Wirtschaftsminister Robert Habeck will für eine Übergangszeit den Industriestrompreis deckeln. In Kürze werde sein Ministerium ein Konzept vorlegen, erklärte er. Die Industrie beklagt den Strompreis in Deutschland schon länger als Standortnachteil.

Geuther, Gudula | 29. April 2023, 12:20 Uhr