Infekte mit Erkältungsviren sind häufig Ursache für eine akute Entzündung der Nasennebenhöhlenschleimhaut. Die Schleimhaut schwillt an, wir bekommen schlecht Luft durch die Nase. Oft macht sich die Entzündung auch durch Kopfschmerzen bemerkbar. In der Regel heilen Nasennebenhöhlenentzündungen problemlos wieder ab. In Folge chronischer Entzündungen aber kann es - gerade bei Menschen mit Allergien - zu einem Umbau der Schleimhaut kommen. So können etwa Polypen entstehen, die die Luftwege verlegen.

Gesprächsgast:

Prof. Dr. med. Jörg Schipper, Direktor der Hals-Nasen-Ohrenklinik und Poliklinik, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Weitere Beiträge:

Reportage:

Nasen-Nebenhöhlen-Operation

Martin Winkelheide

Radiolexikon:

Chorea Huntington

Justin Westhoff

Aktuelle Informationen aus der Medizin:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen:

Die Poly-Pille senkt die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle

Interview mit Prof. Dr. med. Bernd Mühlbauer, Direktor des Instituts für Klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen Mitte

Knochengesundheit:

Eine Extra-Portion Vitamin D sorgt nicht für stabilere Knochen

Interview mit Michael Ristow, Ernährungswissenschaftler und Internist, Professor für Energiestoffwechsel an der ETH Zürich

Anästhesie:

Welche Medikamente Patienten für eine sichere Narkose absetzen sollten

Interview mit Prof. Dr. med. Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Universitätsklinikum Köln

