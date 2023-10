Krieg im Nahen Osten

Bei den Großangriffen der Hamas sind in Israel mehrere hundert Menschen getötet worden. Zahlreiche Personen wurden als Geiseln genommen. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

jeder Angriff auf Häuser in den Palästinensergebieten ohne vorherige Warnung werde man mit der Hinrichtung einer der zivilen Geiseln beantworten, kündigte der Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, Obeida, in einer Audiobotschaft an. Bei ihrem Großangriff auf Israel vor drei Tagen hatte die radikalislamische Hamas rund 150 israelische Zivilisten als Geiseln genommen.

Unter den Festgehaltenen seien auch Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft sein, hieß es von der Hamas. Es würden 14 französische Staatsbürger vermisst, hieß es aus dem Außenministerium in Paris. Zudem wird ein italienisches Ehepaar vermisst. Nach Angaben der US-Regierung waren unter den Getöteten mindestens 11 Staatsbürger der USA.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.