Nahost

Hamas-Terroristen lassen drei weitere israelische Geiseln frei

Die palästinensische Terror-Organisation Hamas hat drei weitere israelische Geiseln freigelassen. Die Männer wurden in Chan Junis im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergeben. Im Gegenzug wurden in Israel mehrere hundert inhaftierte Palästinenser entlassen, darunter etliche, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden.