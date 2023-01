Mögliches Parteiausschlussverfahren

Hans-Georg Maaßen empfindet die CDU trotz aller Kritik als seine politische Heimat (picture alliance/dpa | Michael Reichel)

Nach dem Willen des CDU-Präsidiums soll der Chef der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, die CDU verlassen. In einem Text, den das Gremium einstimmig verabschiedet hat, wird dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamt für Verfassungsschutz dafür ein Ultimatum bis zum Sonntag (5. Februar) gestellt. Andernfalls soll ein Ausschlussverfahren eingeleitet werden.

Maaßen wiederum bezeichnete im Deutschlandfunk die CDU als seine politische Heimat. Er betonte im Interview, er habe viele Freunde unter den Christdemokraten. Viele einfache Mitglieder sowie seine Parteifreunde in Südthüringen stünden hinter ihm. Vorwürfe, er würde völkisches Gedankengut verbreiten, wies Maaßen als ehrabschneidend und „pure Behauptungen“ zurück.

Der gebürtige Mönchengladbacher ist Jurist. Ab 1991 arbeitete er in verschiedenen Funktionen im Bundesinnenministerium - unter anderem als Referent für Ausländerangelegenheiten. 2012 bis 2018 war Maaßen Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Seine Amtszeit war geprägt durch Debatten unter anderem über Fehler des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex sowie durch die NSA-Überwachungsaffäre.

Auslöser dafür, dass Maaßen 2018 seinen Posten räumen musste, waren Äußerungen, in denen er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu "Hetzjagden" auf Ausländer gekommen war. Verschiedene Politiker werteten Maaßens öffentliche Verlautbarungen, für die er keine Belege nannte, damals als Spekulationen, als Verharmlosung der Vorfälle oder auch als Verschwörungstheorie.

2021 scheiterte der Jurist bei der Bundestagswahl als CDU-Direktkandidat in Thüringen. Im Januar 2023 wurde er zum Chef der rechtskonservativen Werteunion gewählt, einer Gruppierung konservativer Christdemokraten, die kein offizieller Teil der CDU ist.

Maaßen ist Anhänger der als besonders konservativ geltenden Werteunion. Wiederholt hatte er sich in der Vergangenheit gegen die Flüchtlingspolitik der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) positioniert. Im Interview mit dem Deutschlandfunk am 31. Januar 2023 kritisierte er den Linksruck, den die Bundesrepublik durchlaufen habe: "Ich sehe Deutschland in Teilen in einem Niedergang begriffen. Ich sehe, dass wir hier eine grün-voke Dominanz haben, was die Sprache angeht, die Medien angeht, die Kultur angeht, und meine Erwartung wäre, dass eine CDU, die zurückfindet zu den Grundsatzpositionen von Kohl und Adenauer, diese Politik wieder umgestalten kann."

Parteipolitische Gegner und politische Beobachter werfen Maaßen eine mangelnde Abgrenzung gegenüber der AfD und Antisemitismus vor.

Maaßen hatte in einem Tweet behauptet, Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum“ sei ein „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“. In einem Interview sprach er zudem von einer „grün-roten Rassenlehre“. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, warf ihm daraufhin „klassische rechtsextreme Schuldumkehr“ und eine Verharmlosung des Holocausts vor. Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Nachfolger Maaßens, verwies im Dlf-Interview auf Bewertungen des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein und anderer, die in diesen Äußerungen eindeutig antisemitische Inhalte sähen.

Maaßens Vorgänger im Amt des Werteunion-Vorsitzenden, Max Otte, war bei der letzten Bundespräsidentwahl als Kandidat der AfD angetreten. Mittlerweile ist er aus der CDU ausgeschlossen worden. Im letzten Bundestagswahlkampf gab Hans-Georg Maaßen das Ziel aus, der AfD Stimmen abjagen zu wollen. Zuvor hatte er sich aber auch unter anderem dafür ausgesprochen, in Thüringen die Wahl eines CDU-Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, um in dem Bundesland die rot-rot-grüne Regierung abzulösen.

Laut einem Bericht des "Spiegel" bremste Maaßen als Verfassungsschutzpräsident seinerzeit eine frühe Befassung seiner Behörde mit der AfD aus: Bei einem Treffen der Amtsleiter 2016 soll der Chef eines Landesamts gefragt haben, warum im Fall der AfD noch nichts unternommen werde. Die Äußerungen des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke zum Beispiel genügten doch für einen Prüffall. Maaßen habe geantwortet, dass da nichts sei, also nichts gemacht werde.

Forderungen nach einem Parteiausschluss in der CDU waren bereits im Juli 2021 aufgeflammt, nachdem Hans-Georg Maaßen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen klaren Linksdrall vorgeworfen hatte. Er sprach damals von Verbindungen von Mitarbeitern – auch bei der „Tagesschau“ – zur linken und linksextremen Szene und forderte, Biografien einiger Redakteure zu überprüfen. Belege nannte er dafür damals nicht. Diese Äußerungen stießen auch bei mehreren Parlamentariern der Unionsparteien auf Kritik und Unverständnis.

Ein neuer Ruf nach einem Parteiausschluss unternahm die CDU am 30. Januar 2023. Das CDU-Präsidium hatte Maaßen zuvor einstimmig zum Austritt aus der Partei aufgefordert und dazu eine Frist bis Sonntagmittag (5. Februar) gesetzt. Andernfalls soll ein Ausschlussverfahren eingeleitet werden. Maaßen verstoße laufend gegen Grundsätze und Ordnung der Partei, heißt es in einem Text, den das Gremium verabschiedete. Immer wieder gebrauche er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen, erklärte das Präsidium weiter.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien sprach sich dafür aus, eine Mitgliedschaft in der Werteunion mit einer Mitgliedschaft in der CDU für unvereinbar zu erklären. Die Werteunion maße sich an, den Diskurs in der Partei deutlich nach rechts verschieben zu wollen, in Richtung AfD, sagte Prien der "Süddeutschen Zeitung". Die Wahl Maaßens zu ihrem Vorsitzenden sei nach einer Vielzahl von Entgleisungen der letzte Beleg dafür, dass eine Mitgliedschaft nicht zu christdemokratischen Werten passe, betonte Prien. Ähnlich äußerte sich ihr Parteikollege Roderich Kiesewetter auf Twitter. Mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss würde sich auch das „Problem“ Maaßen erledigen.

(Quellen: Deutschlandfunk, dpa)