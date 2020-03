Hans Joachim Schädlich: "Die Villa" Banalität des Monströsen

Eine durchschnittliche bürgerliche Familie passt sich an, schweigt und überlebt. Hans Joachim Schädlichs neuer Roman "Die Villa" spielt in einer kleinen Stadt in Thüringen. In einem dokumentarisch anmutenden Stil zeigt er exemplarisch, wie einfach es war, die Verbrechen der NS-Zeit zu ignorieren.

Von Paul Stoop

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek