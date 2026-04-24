Hapag -Loyd ist Deutschlands größte Reederei (Archivbild). (picture alliance/dpa)

Das bestätigte ein Unternehmenssprecher dem Spiegel. Über die Passage hatte zuerst die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Zum Zeitpunkt und den Umständen der Fahrt der "Tema Express" wollte sich Hapag Lloyd nicht äußern. Der Hamburger Reederei zufolge sitzen derzeit noch vier eigene Schiffe wegen der ⁠Blockade der Straße von Hormus fest. Auch Schiffe anderer Reedereien sind betroffen. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist der für den weltweiten Handel wichtige Seeweg durch das iranische Militär de facto gesperrt. Zudem verhindert das US-Militär, dass Schiffe iranische Häfen anlaufen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.