In vielen Orten gab es Überschwemmungen, wie hier in Schiavonea. (dpa / IPA via ZUMA / Alfonso Di Vincenzo)

Betroffen waren vor allem die Region Kalabrien und die Mittelmeerinsel Sizilien. In der sizilianischen Hauptstadt Palermo stürzte wegen des starken Windes ein unbewohntes Gebäude ein. In einigen Ortschaften fielen Bäume um, mehrere Bäche traten über die Ufer. Auch in Kalabrien wurden Straßen überschwemmt. Berichte über Verletzte gibt es bisher es nicht.

Die Liparischen Inseln nördlich von Sizilien waren zeitweise wegen des Sturms mit dem Schiff nicht erreichbar.

