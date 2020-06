Der heute von der Stadt getragene Heidelberger Künstlerinnenpreis ist eine Auszeichnung von besonderer Strahlkraft. Es ist der einzige Kulturpreis, der sich ausschließlich an komponierende Frauen der Gegenwart richtet. Die Liste der Preisträgerinnen liest sich heute wie ein Who‘s who der Neuen Musik - in 2020 wurde sie mit der polnisch-schweizerischen Komponistin Bettina Skrzypczak fortgeschrieben.

Utopische Klänge

Klang ist für Bettina Skrzypczak vor allem Bewegung – auch im übertragenen Sinne, und in ihrem Orchesterstück "Initial" von 2007 spürt sie zukunftsweisenden Orchesterklängen nach. Aber auch die anderen Urheber des 5. Philharmonischen Saisonkonzerts wirkten in ihrer Zeit jeweils bahnbrechend: Joseph Haydn, György Ligeti und Robert Schumann. Von ihnen erklangen ein wegweisendes Trompetenkonzert, schrille Arien und eine große Sinfonie.

Bettina Skrzypczak

Initial

Joseph Haydn

Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur Hob. VII:1

György Ligeti

"Mysteries of the Macabre"

Robert Schumann

Symphonie Nr.2 C-Dur op. 61

Jeroen Berwaerts, Trompete

Philharmonisches Orchester Heidelberg

Leitung: Joseph Bastian

Aufzeichnung vom Medienpartner Deutschlandfunk vom 19. Februar 2020 in der Aula der Neuen Universität Heidelberg

Diese Sendung ist nach Ausstrahlung 30 Tage lang anhörbar.