Mehrheitsfähig ist das nicht. Dänemark will EU-Mitglied bleiben - aber eines mit Privilegien. Bei der gemeinsamen Verteidigungspolitik etwa, bei der Zusammenarbeit in Justiz- und Polizeiangelegenheiten und wenn es um Ferienhäuser an der Küste geht. Stolz sind die Dänen auch auf ihre Frau in Brüssel: EU-Wettbewerbskommissarin Marghrete Vestager. Vor allem die deutsche Minderheit in Dänemark wünscht sich jedoch auch wieder offene Grenzen.

Mieten ja, kaufen nein: Die Sommerhausregelung macht es Ausländern fast unmöglich, in Dänemark eine Immobilie zu erwerben. Sie ist eine von mehreren Ausnahmen, die sich das Land bei seinem EU-Beitritt 1973 vorbehielt und die bis heute gelten.

Seit sich Margrethe Verstager mit Tech-Giganten wie Google und Apple angelegt hat, ist die unerschrockene dänische EU-Kommissarin eine internationale Berühmtheit. In Dänemark ist Vestager beliebter als ihr Arbeitgeber, die EU.

Kopenhagen hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2025 will die Stadt CO2-neutral sein. Schon jetzt fahren mehr als 40 Prozent der Kopenhagener lieber Fahrrad als Auto. Doch es braucht noch mehr grüne Stadtplanung, meinen Naturschützer.

Die deutsch-dänische Grenzregion galt lange als vorbildliches Beispiel für europäische Zusammenarbeit. Doch seit der Flüchtlingskrise gibt es Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Dänemark. Werden sich die Bewohner diesseits und jenseits der Grenze wieder fremder?





Mit dem Brexit wird Dänemark einen wichtigen Bündnispartner in der EU verlieren. Einen "Daxit" plant die dänische Regierung deshalb aber nicht. Damit spricht sie dem Großteil der Dänen aus der Seele. Doch die EU-Kritiker schimpfen weiter auf Brüssel - und den deutschen Wolf.