Innenminister

Das Bundesamt für Migration habe im Juni den Asylantrag des Mannes abgelehnt und nach den Regeln des Dublin-Verfahrens seine Abschiebung nach Bulgarien angeordnet, sagte der CSU-Politiker in München. Die bayerischen Behörden seien davon aber erst mehr als einen Monat später in Kenntnis gesetzt worden - wenige Tage vor Ablauf der Frist für eine solche Abschiebung. Anschließend habe es keine weitere Entscheidung des Bundesamts gegeben, bis der Verdächtige im Dezember selbst angekündigt habe, nach Afghanistan auszureisen. Dies habe er aber nicht umsetzen können, weil er die nötigen Papiere vom afghanischen Generalkonsulat bisher nicht erhalten habe.

Die Aschaffenburger CSU-Bundestagsabgeordnete Lindholz sieht die deutsche Migrationspolitik als gescheitert an. Die Migration nach Deutschland habe ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr beherrschbar sei, sagte Lindholz im Deutschlandfunk. Das System sei überlastet. In die Trauer um die Opfer mischten sich bei der Aschaffenburger Bevölkerung berechtigte Fragen . Es müsse dringend geklärt werden, warum sich der Täter - ein 28-jähriger Mann aus Afghanistan - überhaupt noch in Deutschland aufgehalten habe, nachdem er ausreisepflichtig gewesen sei. Zudem müssten psychisch erkrankte Gewalttäter dringend stärker in den Blick genommen werden. Lindholz wies zudem darauf hin, dass der Park Schöntal, in dem sich die Tat ereignete, komplett als Messerverbotszone ausgewiesen sei. Die schärfsten Gesetze und Bestimmungen in Deutschland nützten nichts, wenn der Staat deren Einhaltung nicht kontrollieren könne.

Grüne: Merz' Forderungen sind Populismus und nicht umsetzbar

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Mihalic, wies Forderungen von CDU-Kanzlerkandidat Merz nach einem Einreiseverbot für alle Menschen ohne gültige Einreisepapiere als Populismus zurück. Merz wisse genau, dass das dem Europarecht widerspreche, sagte sie im Deutschlandfunk. Wichtig sei stattdessen, dass man genau hinschaue, was im Migrationsrecht beim Vollzug nicht funktioniere, betonte Mihalic. Hier liege die Verantwortung bei den Ländern.

Merz hatte ein "faktisches Einreiseverbot" für den Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler versprochen. Er werde gleich an seinem ersten Tag im Amt eine entsprechende Anweisung an das Bundesinnenministerium erlassen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU verlangte eine "Grenzschließung für illegale Migration".

FDP-Chef Lindner spricht von einem veritablen Staatsversagen

Der FDP-Vorsitzende Lindner sprach angesichts der Gewalttat von einem veritablen Staatsversagen in Deutschland. Aschaffenburg sei kein Einzelfall. AfD-Chef Chrupalla verwies auf die Forderungen seiner Partei nach Grenzschließungen.

Bundeskanzler Scholz hatte gestern verlangt, die Behörden müssten "mit Hochdruck" klären, warum der Attentäter überhaupt noch in Deutschland gewesen sei. Der SPD-Politiker traf die Chefs des Verfassungsschutzes, des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei zu Beratungen im Kanzleramt. Anschließend teilte er auf X mit, man werde diesen Fall schnell aufklären und die nötigen Konsequenzen ziehen. Zuvor hatte Scholz betont, er sei es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten zutrügen, verübt von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen seien, um hier Schutz zu finden. Da sei falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht.

Dublin-Verfahren konnte im Fall des Täters von Aschaffenburg nicht zeitgerecht abgeschlossen werden

Nach Angaben Herrmanns hatte es in dessen Fall ein Dublin-Verfahren gegeben, das aber nicht zeitgerecht abgeschlossen werden konnte. Das Dublin-Verfahren ist ein Bestandteil des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Eine der Regelungen besagt, dass normalerweise der Staat für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig ist, in dem der Geflüchtete zuerst EU-Boden betreten hat.

Zwar hatte der Afghane nach seiner Einreise im November 2022 einen Asylantrag gestellt, wie Herrmann sagte. Doch der Vorgang sei abgeschlossen worden, nachdem der Mann selbst Anfang Dezember 2024 den Behörden schriftlich angekündigt habe, ausreisen zu wollen.

Afghanischer Täter mehrfach wegen Gewalttaten aufgefallen

Dem Innenminister zufolge gab er dabei an, beim afghanischen Generalkonsulat die nötigen Papiere besorgen zu wollen. Daraufhin sei er vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aufgefordert worden, auszureisen, was er jedoch nicht tat. Laut Herrmann war er "weiter offensichtlich auch in psychiatrischer Behandlung". Die weiteren Details müssten in den nächsten Tagen noch geklärt werden.

Den Angaben zufolge war der 28-Jährige bereits dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen. Deshalb sei er jeweils zur psychiatrischen Behandlung in Einrichtungen eingewiesen, dann aber wieder entlassen worden. Ermittlern zufolge gibt es bisher keinen Hinweis auf ein islamistisches Motiv für seine jüngste Tat.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.