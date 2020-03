Intendant Manfred Krupp redet Tacheles. Wenn die ARD und sein Hessischer Rundfunk immer mehr Neues im Digitalen anbieten sollen, dann gehe das inzwischen nur noch, indem anderes wegfalle. Auch, wenn der Rundfunkbeitrag tatsächlich im nächsten Jahr steigen sollte.

"Das ist ganz schön schwierig und das heißt Loslassen. Wir werden bestimmte tradierte Produkte, an die sich viele Menschen gewöhnt haben, die aber nach und nach immer weniger Erfolg haben, einstellen müssen, um neue Dinge auf neuen Plattformen zu machen."

Was abstrakt klingt, heißt beim HR: er hat von seinen vielen Quiz-Shows im Fernsehen einige gestrichen. Das Geld fließt in Serien für die Mediathek wie eine Doku-Reihe über den Frankfurter Flughafen. Auch über den Sport sendet der HR weniger im klassischen TV-Programm. Stattdessen testet er verschiedene Podcasts und Videoshows im Netz.

"HR hat Zeichen der Zeit erkannt"

Vor allem aber baut der HR auch seine Struktur um. Redaktionen, die einst parallel nebeneinander mehr oder minder dasselbe für Radio, Fernsehen und dann fürs Internet produziert haben, werden Units, also Einheiten. Zum Beispiel gibt es die Unit "Hesseninformation".

Medienjournalistin Ellen Nebel vom Frankfurter Fachdienst "epd Medien" lebt im Sendegebiet. Der HR ist die ARD-Anstalt vor ihrer Haustür. Nebel sagt: Das Angebot des HR wandele sich tatsächlich - vor allem in der Regionalberichterstattung.

"Wenn ich mir hier so die Internetangebote der Regionalzeitungen anschauen, dann bin ich froh, dass der HR die Zeichen der Zeit erkannt hat und sich bemüht, online zügig gut recherchierte regionale Nachrichten zur Verfügung zu stellen. Gerade jetzt aktuell in der Coronakrise nehme ich das auch wieder ganz stark wahr, dass ich da beim HR in den Onlineangeboten, konkret auf hessenschau.de, wirklich gut informiert werde darüber, wie die Situation hier vor Ort in Hessen aussieht."

Die HR-Nutzerin Nebel ist mit den bisherigen Veränderungen im Angebot also weitgehend zufrieden. Gespannt wartet sie darauf, was die geplante nächste Unit für die Kulturberichterstattung bringt.

Als Krupp bekanntgab, bei der Kulturwelle hr2 würden Ressourcen abgezogen, um mehr im Digitalen anbieten zu können, gab es einen Aufschrei in der Kulturszene, vor allem im Feuilleton der FAZ. Nun aber nimmt die Medienjournalistin Nebel wahr: Der HR rudere eher zurück.

Mehr Kulturberichterstattung im Digitalen

"Es ist ja so, dass das Flaggschiff 'Der Tag' jetzt auf jeden Fall bei hr2 Kultur bleiben soll. Klassik soll jetzt nur noch das Tagesprogramm bestimmen. Am Abend soll es dann mehr musikalische Vielfalt geben. Herr Krupp hat auch schon betont, dass Moderation und Gespräche gestärkt werden sollen."

Die genauen Pläne sollten nach bisherigem Zeitplan im Frühjahr bekannt gegeben werden. Nebel wird vor allem darauf achten, wie viel sich beim HR wirklich in der Kulturberichterstattung ins Digitale verschiebt.

"Auch hier gilt ja: Unterm Strich sind Mehrkosten einfach nicht vorgesehen. Und wenn der HR dann am Ende von seinen jetzt 90.000 täglichen hr2-Hörern etliche verliert, weil er das Programm von hr2 Kultur umstellt und umgekehrt mit seinen Kulturangeboten im Netz die Jungen nicht erreicht, also dieses Ziel dort nicht erreicht, dann ist das am Ende doch wohl eher eine Lose-Lose-Situation."

Der HR versucht jedenfalls, mit einem kompletten Umbau seiner Struktur möglichst viele Synergien zu schöpfen und flexibler zu werden. Zu den Produktionsunits kommen Serviceunits für Technik und Produktion. Auch die Zahl der Direktionen schrumpft, damit weniger verwaltet und mehr produziert werden kann. Diese Entwicklung zieht sich durch die ARD. Alle neun Landesrundfunkanstalten hoffen auch, dass ihr Zukunftsprojekt abfärbt: das junge Angebot Funk, das keinen eigenen Sender betreibt, sondern Dutzende Formate in sozialen Netzwerken.

Intendant kündigt Mentalitätswandel an

"Die haben eine sehr klare definierte Zielgruppe und die haben sehr, sehr klare Kriterien, was Erfolg haben soll und was Erfolg bedeutet", sagt HR-Intendant Krupp. Funk experimentiere vor allem immer wieder mit seinen Formaten - praktisch am lebenden Herzen. Genau so müssten nun auch traditionelle Sender arbeiten.

"Wir werden jetzt nicht Hunderte von Produkten auf den Markt bringen, aber: Wir müssen neue Dinge ausprobieren und wenn sie nicht funktionieren, auch wieder einstellen. Das ist ein Mentalitätswandel."

Dass der nötig ist, zeigt auch diese Entwicklung: Mit zu den ersten Formaten von Funk gehörte eine "Tatort Show" - produziert ausgerechnet beim HR. Die Statistik zeigte: Es klickten vor allem ältere Nutzerinnen und Nutzer. Funk stellte das Format deshalb ein - obwohl die Abrufzahlen vielversprechend waren. Manfred Krupp will, dass die ARD so ein Format nicht einfach verliere. Künftig müsse eben ein Sender - wie sein HR - schnell genug reagieren und das Format übernehmen.