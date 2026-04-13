Krieg im Nahen Osten
Hisbollah fordert Absage des Gesprächs zwischen Libanon und USA

Die militant-islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon hat die Regierung des Landes aufgefordert, das für morgen geplante Gespräch mit Israel abzusagen.

    Protaitaufnahme Kassims, der einen grauen Vollbart trägt und eine graue Kopfbedeckung.
    Scheich Naim Kassim ist der Anführer der Hisbollah. (Bilal Hussein / P/dpa)
    Milizen-Anführer Kassim sagte in einer Fernsehansprache, das geplante Treffen in Washington sei nutzlos. Die Hisbollah werde weiterhin israelischen Beschuss mit Gegenangriffen beantworten.
    Für morgen ist ein Gespräch von Vertretern der libanesischen Regierung und der israelischen Führung in Washington anberaumt. Es findet auf Botschafterebene statt. Israel strebt ein dauerhaftes Friedensabkommen an, macht dafür aber eine Entwaffnung der Hisbollah zur Bedingung. Der Libanon will nach eigener Darstellung zunächst eine Waffenruhe erreichen sowie den Abzug israelischer Soldaten aus dem Land.
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    Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.