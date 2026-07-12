Hitzetote in Deutschland
Was die Zahl von 5.100 Todesfällen wirklich bedeutet

Bereits bis Ende Juni sollen rund 5.100 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben sein, so das Robert Koch-Institut. Doch wie werden solche Zahlen berechnet, wie zuverlässig sind sie – und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?

    Über einen geöffneten Feuerwehrschlauch der Berufsfeuerwehr Nürnberg am Jakobsplatz wird Wasser zum Abkühlen versprüht bei sommerlicher Hitze.
    Deutschland erlebt eine anhaltende Hitzewelle, Nürnberg, 27.06.2026 (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)
    Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) starben wegen der Hitzewelle im Juni 5.100 Menschen. Die Zahl übertrifft damit bereits zur Jahresmitte die Werte der gesamten Vorjahre bis einschließlich 2020.
    Hitze steht allerdings nur selten als Ursache auf dem Totenschein, auch wenn sie maßgeblich zum Tod von Menschen beiträgt. Der Einfluss muss deshalb statistisch abgeschätzt werden.

    Inhalt

    Wie erhebt das RKI die Daten hitzebedingter Todesfälle?

    Ausgangspunkt sind die Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamts, das für die Woche der Hitzewelle im Juni 2026 knapp 24.000 Todesfälle gezählt hat. Im Vergleich waren es im Mittel der Jahre 2022 bis 2025 nur gut 18.000. Das sind in diesem Jahr etwa 5.400 Tote mehr.
    Vor Hitze erschöpfte Feuerwehrleute sitzen umgeben von Einsatzequipment auf einem Bürgersteig am Boden
    Vor Hitze erschöpfte Feuerwehrleute sitzen umgeben von Einsatzequipment auf einem Bürgersteig am Boden

    HitzewelleDeutlich mehr Hitzetote als in den Vorjahren

    04:38 Minuten09.07.2026
    Ab einer Wochenmitteltemperatur von über 20 Grad rechnet das RKI auf Grundlage von Studien mit hitzebedingten Todesfällen. Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle betrug die Durchschnittstemperatur fast 27 Grad - deshalb führt das RKI den Großteil der zusätzlichen Sterbefälle auf die Hitze zurück.
    Das Modell berücksichtigt langjährige Trends und saisonale Effekte, es wird nach Regionen unterschieden und die Alterszusammensetzung der Bevölkerung mit eingerechnet.

    Wie belastbar sind die Daten des RKI?

    Die Zahlen sind sehr belastbar. Diese Modelle sind in den vergangenen Jahren schon geprüft worden und die Zahlen werden sicher noch steigen, weil die erste Analyse nur Todesfälle bis Kalenderwoche 25 mit einbezieht, die Hitzewelle aber zehn Tage andauerte.
    Allerdings handelt es sich lediglich um eine schnelle Analyse. Mit größerem zeitlichem Abstand lässt sich der Effekt der Hitzewelle noch besser abschätzen, wie eine Analyse für die Auswirkungen der Hitzewelle 2022 zeigt.
    Die Epidemiologin Alexandra Schneider vom Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München verglich tagesgenau Temperatur und Sterbefälle. Denn anders als der Wochendurchschnitt, den das RKI zugrunde legt, schwanken die Tagestemperaturen deutlich mehr. Schneiders Analyse hat 50 bis 100 Prozent mehr Hitze-Todesfälle ergeben, als das RKI damals gemeldet hat. Deshalb sind die Zahlen des RKI als eine eher konservative Schätzung zu betrachten.

    Welche Gruppen besonders vulnerabel sind

    Bei älteren Menschen ab 75 mit vielen Vorerkrankungen kann Hitze nicht nur zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, sondern auch zu Hitzeschäden am Gehirn. Denn Hitze reizt die Hirnhäute, die mit Entzündungsreaktionen reagieren. Das führt zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel.
    Das Cover für die Sendereihe "Forschung aktuell" zeigt auf dem Meer schwimmende Eisschollen
    Das Cover für die Sendereihe "Forschung aktuell" zeigt auf dem Meer schwimmende Eisschollen

    Hitzetote in DeutschlandRKI veröffentlicht Zahlen zur Übersterblichkeit

    04:49 Minuten02.07.2026
    Die Hand einer Seniorin liegt an einer Wand.
    Die Hand einer Seniorin liegt an einer Wand.

    KlimawandelSo werden Hitzetote statistisch erfasst
    Das Gehirn kann dadurch dauerhaft Schaden nehmen. Starkes Schwitzen führt zu Flüssigkeitsverlust, das Blut wird dicker und es entstehen leichte Blutgerinnsel. Die können zu Schlaganfällen führen. Nicht nur ihre Zahl nimmt bei Hitze zu, sondern auch ihre Schwere, wie eine Studie aus Augsburg zeigt. Das hat mehr Todesfälle zur Folge.
    Herzinfarkte und Schlaganfälle infolge von Hitze spielen auch bei Menschen unter 75 Jahren mit weniger ernsten Vorerkrankungen eine Rolle, wie Studien zeigen. Auch bei chronischen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer und Multipler Sklerose verschlechtern sich die Symptome durch Hitze. Darauf hat die Deutsche Gesellschaft für Neurologie jüngst hingewiesen.

    Warum Hitze psychische Erkrankungen verstärken kann

    An psychiatrischen Kliniken gibt es erheblich mehr Einweisungen an Hitzetagen, weil sich die Symptome bei Depressionen oder Schizophrenien verstärken. Eine Studie zu einer Hitzewelle in Kanada hat ergeben, dass das Sterberisiko für Menschen mit einer Schizophrenie sogar noch stärker ansteigt als das von Nieren- oder Herzkranken.
    Das hat mehrere Gründe: Auf der biologischen Ebene wird die Blut-Hirn-Schranke durchlässiger. Dadurch gelangt der Botenstoff Serotonin vom Blut ins Gehirn und stört dort die Nervennetze. Manche Psychopharmaka beeinträchtigen auch die Regulation der Körpertemperatur – das macht die Hitze noch einmal gefährlicher.
    Auch Einsamkeit ist ein Risikofaktor. Darunter leiden insbesondere ältere Menschen, die an Hitzetagen zu Hause bleiben. Ihnen fehlen dann die Sozialkontakte.
    Die Sonne flimmert am blauen Himmel.
    Die Sonne flimmert am blauen Himmel.

    Karl Lauterbach (SPD)Hitze - die unterschätzte Gefahr

    13:16 Minuten10.07.2026

    Wie sich Hitze auf unser Verhalten auswirkt

    Bei Hitze sinkt die Aufmerksamkeit, das zeigt eine Studie an Feuerwehrleuten aus den USA. Die Menschen machten mehr Fehler und reagierten langsamer. Ebenso wirkt sich Hitze auf die Emotionen aus - die Leute sind tendenziell gereizter. Studien aus Cleveland und Los Angeles haben gezeigt, dass es an Hitzetagen vermehrt zu Gewaltverbrechen kommt. Auch die Zahl der Selbsttötungen nimmt zu.
    Andreas Meyer-Lindenberg vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim vermutet, dass die Verschaltung des Gehirns dabei entscheidend ist. Im Hypothalamus und der Amygdala überschneiden sich nämlich die Regulationsnetzwerke für körpereigene Funktionen wie Temperatur und Emotionen wie Aggression.
    Hitzewellen werden in Zukunft eher problematischer werden. Das Gesundheitsrisiko lässt sich aber verringern, wenn Menschen Warnungen ernst nehmen, für Kühlung sorgen, viel trinken und Belastung vermeiden. Ebenso müssen sich Städte und Gemeinden besser auf Hitzewellen einstellen. Geringe Einnahmen und föderale Strukturen erschweren das aber.
    Eine Frau erfrischt sich an einem Trinkbrunnen in Halle/Saale.

    Extremwetter

    Die Politik tut sich schwer beim Hitzeschutz

    Extremwetter

    Die Politik tut sich schwer beim Hitzeschutz

    Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle. Es wird angesichts des Klimawandels nicht die letzte sein. Dennoch bestimmt der Hitzeschutz nicht die politische Tagesordnung. Warum tut sich die deutsche Politik damit so schwer?
    Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser sollten für Klimatisierung sorgen, darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Neurologie hin. Und der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appelliert an die Bevölkerung, Vorbehalte gegenüber Klimaanlagen abzubauen.
    Radiobeiträge: Volkart Wildermuth, Onlinetext: Tina Hammesfahr