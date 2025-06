Temperaturen um 40 Grad

Ein Reaktor des Atomkraftwerks Golfech in Frankreich wurde wegen der großen Hitze abgeschaltet (Archivbild). (picture alliance / AP Images / Bob Edme))

Die Wassertemperatur im Fluss Garonne sei zu hoch, teilte der Kraftwerksbetreiber EDF mit. Das Wasser der Garonne wird zur Kühlung genutzt. In den vergangenen Jahren mussten bereits mehrfach französische Atomreaktoren während besonders heißer Tage abgeschaltet werden. In Südeuropa gibt es seit Tagen die erste große Hitzewelle des Sommers. Im spanischen El Granado an der Grenze zu Portugal wurden gestern 46 Grad gemessen, so viel wie noch nie an einem Juni-Tag. Auch Deutschland steht vor einer Hitzewelle. Hinzu kommen Waldbrände an mehreren Orten in Europa.

